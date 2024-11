Lavinia Pîrva, dezvăluiri despre dieta pe care a urmat-o. Artista a slăbit 9 kilograme într-o lună: „Lucrurile s-au schimbat mult”

Lavinia Pîrva a reușit să slăbească 9 kilograme într-o singură lună, iar transformarea sa este spectaculoasă. Soția lui Ștefan Bănică a apelat la ajutorul unui specialist în terapii de slăbit sub îndrumarea lui Carmen Barcan și a demonstrat că poate ajunge la o siluetă de invidiat fără să recurgă la înfometare. Pe lângă pierderea în greutate, Lavinia a câștigat mai multă energie și o încredere sporită în sine, grație schimbărilor sănătoase din stilul său de viață.

Lavinia și Ștefan Bănică formează un cuplu solid de peste zece ani, iar în mai 2019 au devenit părinți pentru fiul lor, Alexandru. Pe parcursul sarcinii, artista acumulase câteva kilograme în plus, însă a revenit rapid la o formă excelentă după naștere. Secretul ei a fost un mix de dietă echilibrată, sport și proceduri de remodelare corporală care au ajutat-o să își mențină silueta.

În dorința de a arăta și de a se simți cât mai bine, Lavinia a adoptat o abordare blândă, dar eficientă, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Aparițiile sale recente au fost întâmpinate cu numeroase complimente din partea fanilor, care au remarcat schimbarea spectaculoasă și energia pe care o emană.

Lavinia Pîrva, cunoscută pentru abordarea sa echilibrată, mărturisește că nu își complică rutina de frumusețe. Artista a optat doar pentru intervenții noninvazive și subliniază că, la 40 de ani, nu simte nicio nevoie de a apela la bisturiu. Secretul ei constă într-un mix armonios de sănătate, un stil de viață bine pus la punct și o atitudine mereu pozitivă, care îi conferă acea strălucire naturală.

Lavinia Pîrva a mai vorbit acum ceva timp despre pașii pe care îi urmează pentru a se menține în formă. Artista este preocupată de felul în care arată și are grijă la alimentația ei. De asemenea, pe lângă alimentație, cântăreața merge și la sală.

„Îmi place să am grijă de corpul meu iar pentru asta fac sport și sunt atentă la ce mănânc. Da, merg și la sală aproape zilnic. Am ținut și un regim alimentar atunci când am simțit că este cazul, dar în general sunt atentă la alimentație și încerc să nu mănânc după ora 18.00. Pentru a arăta bine pot să vă zic doar că trebuie să avem o gândire pozitivă, răbdare și multă iubire”, a spus Lavinia Pârva pentru Click!.