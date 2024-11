Ștefan Bănică, mesaj special pentru Lavinia Pîrva de ziua ei de naștere. Artista a împlinit 40 de ani

Pe 24 noiembrie, Lavinia Pîrva și-a sărbătorit ziua de naștere. Artista a împlinit 40 de ani, iar soțul ei, Ștefan Bănică, i-a făcut o urare specială pe rețelele de socializare.

Pe contul lui de Instagram, Ștefan Bănică i-a făcut o superbă declarație de dragoste soției sale, Lavinia Pîrva, în ziua în care aceasta a împlinit 40 de ani.

Lavinia Pîrva a făcut confesiuni despre motivul din spatele alegerii ei de a nu mai apărea, cel puțin pentru o perioadă, în spațiul public. Fanii au sesizat faptul că artista nu a mai fost prezentă în emisiuni TV și nici pe rețelele de socializare, așa că le-a oferit o explicație.

Lavinia Pîrva a dezvăluit care e adevăratul motiv pentru care a ales să stea departe de aparițiile în spațiul public. Artista a precizat faptul că decizia ei are legătură cu faptul că a dorit să se dedice creșterii fiului ei, Alexandru.

„În ultimul timp sunt foarte des întrebată ce mai fac, de ce nu mai apar la televizor, de ce nu postez mai des pe rețelele sociale etc. Sunt întrebari firești, deși eu cred că am obișnuit publicul cu apariții rare și doar atunci când am ceva profesional de spus. Totuși, am să răspund mai amplu la aceste întrebări. Deși am avut multe oportunități și propuneri pentru proiecte frumoase, am ales să mă ocup și să fiu alături de fiul meu în cea mai mare parte a timpului, astfel am selectat atent fiecare proiect sau evenimente care mi-ar fi diminuat atenția și timpul petrecut cu cel mic. Am simțit cu toată ființa mea să fac asta, așa că cel mic a fost prioritar în alegerile mele.