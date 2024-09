JLo, gata de o nouă relație. De cine ar fi interesată artista?

JLo pare că nu are de gând să piardă prea mult timp regretând mariajul de doi ani cu Ben Affleck, de care și-a anunțat recent separarea. Asta cu toate că cele două vedete au în față ceea ce pare a fi un proces complicat de divorț, dat fiind faptul că, conform diverselor surse, aceștia nu ar fi semnat un contract prenupțial înainte de căsătoria lor în Las Vegas, în 2022. Cei doi s-au căsătorit spontan la acel moment, după ce au reluat legătura după aproape două decenii de la prima lor relație. JLo și Ben Affleck au constituit la momentul respectiv, în anii 2000, unul dintre cele mai urmărite cupluri de celebrități, fiind vânați constant de paparazzi pe parcursul primei lor relații, lucru care, au declarat ulterior aceștia, ar fi condus și la disoluția relației lor inițiale cu puțin timp înainte de nuntă. După ce fiecare a trecut prin alte relații și mariaje, cei doi s-au reunit în ceea ce părea o poveste idilică de dragoste și în cele din urmă s-au și căsătorit.

Însă relația nu a mers conform planului, cele două staruri fiind acum în plin proces de separare. Acest lucru nu a însemnat, însă, că JLo a renunțat la ambițiile sale profesionale, dar nici la cele pentru o viață sentimentală satisfăcătoare. Recent, artista a apărut pe covorul roșu al Festivalului Internațional de Film de la Toronto, pentru a promova filmul Unstoppable, în care joacă un rol secundar; alături de Matt Damon, care a produs filmul alături de Ben Affleck și care este, totodată, și unul dintre cei mai apropiați prieteni ai fostului ei partener. JLo a avut și o alegere vestimentară specială pentru covorul roșu, aceasta optând pentru o rochie argintie îndrăzneață, marcată de decupaje curajoase și ornată cu paiete, pe care a accesorizat-o cu bijuterii Hassanzadeh și pantofi Dolce & Gabbana.

Acum, o sursă din apropierea artistei a dezvăluit pentru publicația Closer Weekly că JLo ar fi gata să se îmbarce într-o nouă aventură sentimentală, fie și numai pentru a depăși momentul dificil al divorțului. Aceasta, a arătat sursa, e decisă să treacă definitiv peste dragostea pentru Ben Affleck, ba chiar ar fi menționat deja doi potențiali parteneri de care ar fi interesată.

„Îi place ideea de a ieși cu un bărbat ca Joe Jonas sau ca Zac Efron, dar prietenii cred că ar fi o mișcare periculoasă și că ar fi mai bine să caute dragostea și siguranța atunci când va fi pregătită pentru asta”, a declarat sursa.

Zac Efron, în vârstă de 36 de ani, a devenit cunoscut pentru rolul din High School Musical și a câștigat aprecierea criticilor cu rolul din The Iron Claw și cu documentarul Down to Earth with Zac Efron. Joe Jonas, în schimb, unul dintre frații Jonas, a divorțat recent de Sophie Turner, cu care are două fiice, și printre relațiile sale notabile se numără și cea cu Taylor Swift.

Foto: arhiva ELLE

