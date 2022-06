Daciana Sârbu și Victor Ponta, imagine adorabilă de la serbarea fiicei lor adoptive: „Părinții ei mândri”

Daciana Sârbu și Victor Ponta se declară mândrii părinți ai Mariei, fiica lor adoptivă. Cea mică a încheiat o etapă importantă din viața ei, terminând grădinița. Politicienii au participat la serbarea de sfârșit de an a fiicei lor, de unde au postat o fotografie de familie emoționantă.

Cei doi politicieni sunt împliniți și au împreună familia pe care și-au dorit-o. Aceștia au participat la serbarea fiicei lor Maria unde au marcat un eveniment important. Micuța a terminat grădiniță și se pregătește ca în toamnă să meargă la școală. Cu această ocazie, cei doi s-au fotografiat cu fiica lor pe care au adoptat-o în secret în 2020, aceasta fiind îmbrăcată într-o rochie de sirenă.

Victor Ponta și soția sa au adoptat-o pe Maria în urmă cu 2 ani, consultând o listă de copii greu adoptabili. Fetița a fost abandonată de părinții naturali la naștere și a rămas în zona Reghinului la o familie de asistenți maternali. Maria nu și-a cunoscut niciodată părinții naturali și se confruntă cu probleme de sănătate, fiind operată până în prezent de 3 ori.

Daciana Sârbu a povestit în urmă cu ceva timp cum au ales-o pe Maria, dar și cum s-a adaptat aceasta la noua familie. Potrivit declarațiilor sale, fetiței nu i-a fost deloc ușor să se integreze, iar problemele au început să apară la grădiniță încă din prima zi.

„Când am văzut-o prima dată am spus că este o asemănare mult prea evidentă și îi râdea toată fața. Am zis că e un copil vesel. Le-am și spus că nu vreau să mai vedem pe altcineva. Am găsit un chip comun care radia bucurie și așa este. Este cel mai vesel copil. Se gândea că am luat-o și unde o ducem. Degeaba îi explici unui copil că eu vin la ora 3 și te iau. Maria își lua ghiozdanul și fugea, după prima oră își făcea bagajul și pleca din clasă pentru că voia acasă. Veneam, discutam la poartă, îi explicam că sunt acolo, că o aștept. E un proces pe care l-a înțeles până la urmă”, a spus soția lui Victor Ponta pentru totuldespremame.ro.