Ce și-ar fi spus, de fapt, Nicole Kidman și Salma Hayek în momentul tensionat surprins la show-ul Balenciaga

Un expert în cititul pe buze a dezvăluit pentru Page Six ce ar fi discutat Nicole Kidman și Salma Hayek într-un videoclip devenit viral de la Săptămâna Modei de la Paris.

În înregistrare, cele două actrițe, Kidman, de 57 de ani și Hayek, de 58 de ani, par să fi avut un moment tensionat la prezentarea Balenciaga, în fața unei mulțimi de fotografi, pe 30 septembrie. Katy Perry era și ea prezentă, stând puțin mai în lateral când a avut loc presupusa interacțiune rece.

Potrivit expertului britanic în cititul pe buze, Jeremy Freeman, Salma Hayek i-ar fi spus lui Nicole Kidman: „Hai să ne întoarcem acolo, OK, aici.” La rândul ei, vedeta din „Big Little Lies” ar fi răspuns: „Sunt bine, sunt OK. Acolo e suficient, e în regulă.”

Hayek a intervenit din nou, începând să spună „Trebuie să…,” înainte de a-i pune mâna pe umărul lui Perry. Freeman a explicat că, ulterior, Hayek ar fi adăugat: „E bine, e bine,” și i-ar fi indicat cântăreței în vârstă de 39 de ani, care purta ochelari de soare, să se uite la fotografi.

În timpul unei sesiuni foto, un fotograf a cerut încă o poză, iar Hayek a folosit mâinile pentru a o întoarce și a o așeza pe Kidman – care avea spatele întors către cameră – spre lumina aparatelor de fotografiat. În acel moment, actrița din „Moulin Rouge!” i-a prins mâna lui Hayek și a împins-o ușor deoparte.

I am team #Salmahayek 💯. Ive met Nicole before and she is a snob. A typical entitled Hollywood snob! Most likely she is drunk or high here.. we will never know. pic.twitter.com/0WrjRHPiJn