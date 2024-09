Andreea Bălan, dezvăluiri surprinzătoare despre căsătorie. Ce planuri au artista și Victor Cornea: „O hârtie nu face diferența”

Andreea Bălan și Victor Cornea au o relație solidă, iar cântăreața își sprijină constant partenerul în cariera lui, fiind prezentă la meciurile sale de fiecare dată când are ocazia și îi permite programul. Jucătorul de tenis în vârstă 30 de ani se înțelege foarte bine și cu Ella și Clara, fiicele pe care artista le are din mariajul anterior cu George Burcea. Victor Cornea are și el un băiat, pe nume Luca, dintr-o relație anterioară.

Andreea Bălan, dezvăluiri neașteptate despre căsătorie

Andreea Bălan a avut de-a lungul timpului mai multe relații importante, în care și-a investit profund sentimentele. Chiar dacă a ajuns să se căsătorească, mariajul s-a încheiat prin divorț. Fiecare experiență în dragoste i-a adus lecții valoroase, pe care le împărtășește deschis cu admiratorii ei.

În prezent, artista se bucură de o relație frumoasă cu Victor Cornea. Chiar dacă nu au oficializat relația prin căsătorie, cei doi sunt extrem de fericiți și se consideră deja o familie. Andreea consideră că un certificat de căsătorie nu ar influența dragostea pe care o împărtășesc. Arista nu simte nevoia urgentă de a fi cerută din nou în căsătorie. Totuși, ea nu exclude complet ideea pentru viitor, rămânând deschisă la posibilitățile care pot apărea.

„Suntem alături unul de celălalt. Momentan mai așteptăm, vedem. Nu e ceva ce doresc cu ardoare, pentru că contează foarte mult conexiunea sufletelor. Noi ne iubim foarte mult și o hârtie nu face diferența. Drept dovadă au fost cazuri, și la mine, unde hârtia mai mult a stricat și a pus presiune și nu a fost ok. Mai bine așa, totul încet”, a declarat Andreea Bălan la Știrile Antena Stars, citată de spynews.ro.

Andreea Bălan îl însoțește pe Victor Cornea la turnee ori de câte ori are posibilitatea, oferindu-i tot sprijinul necesar în cariera sa. Artista este impresionată de dedicația și seriozitatea acestuia, trăsături care l-au propulsat spre succes. Din acest motiv, Andreea profită de fiecare ocazie pentru a-l urmări din tribune la competiții. După concertul susținut la Sala Palatului, ea are planuri ambițioase pentru viitor.

„A fost acum o vacanță de o săptămână la Lacul Como, a avut el acolo turneu, a și câștigat și ne-am bucurat tare de tot că a venit cu încă un trofeu acasă, dar nu mai plec. Nu mai plec până în noiembrie, să termin cu Sala Palatului și am o lună, o lună și ceva și e ultima sută de metri. După Sala Palatului vreau să mă odinesc, îmi doresc să ajung iar în Australia, la Australian Open, să mă bucur, să culeg roadele acestui concert”, a mai spus Andreea Bălan.

Artista, detalii despre relația cu Victor Cornea

Andreea Bălan a povestit recent cum privește diferența de vârstă dintre ea și partenerul ei, Victor Cornea. Artista are 40 de ani, iar pe 24 septembrie, jucătorul de tenis va împlini 31 de ani.

„Eu întotdeauna am vizualizat că o să fiu cu un bărbat mai tânăr. Eu nu mă simt de vârsta pe care o am în buletin. Mi se pare că nici nu arăt și n-am nicio legătură cu vârsta mea. Eu sunt foarte copilăroasă. Sunt împărțită. Am partea asta matură, dar emoțional sunt pe la 20 de ani. Noi atragem în funcție de vibrația noastră și de energia pe care o emitem. Dacă energia mea este foarte tânără și fresh, normal că am atras un partener mai tânăr”, a declarat Andreea Bălan la Fresh by Unica.

Foto: Arhiva ELLE

