Alina Pușcaș, detalii inedite despre vacanțele sale preferate. Ce destinații au impresionat-o: „Cea mai costisitoare”

Alina Pușcaș, o adevărată pasionată de călătorii, își planifică cu meticulozitate vacanțele alături de soțul ei, Mihai Stoenescu. Fie că aleg să plece împreună cu cei trei copii, precum în vacanța la schi din Franța de la începutul anului, fie că se bucură de escapade romantice doar în doi, se asigură mereu că momentele petrecute împreună sunt speciale.

Într-un interviu acordat pentru CIAO.RO, prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva!” a dezvăluit destinațiile care au impresionat-o cel mai mult și locurile unde plănuiește să revină. Franța se află pe primul loc în preferințele sale, datorită castelelor fermecătoare de pe Valea Loarei și faimoasei Coaste de Azur, recunoscută ca una dintre cele mai luxoase atracții turistice din lume.

Alina și Mihai adoră să exploreze locuri noi și să evadeze din rutina zilnică atunci când reușesc să își sincronizeze programele. Vedeta Antenei 1 a explicat de ce a așteptat aproape un deceniu înainte de a vizita Dubai și Abu Dhabi, două destinații spectaculoase pe care le-a avut mult timp pe listă. Cu toate acestea, începutul acestui an a fost dedicat schiului, Alina profitând de pârtiile din Franța pentru a-și reîncărca energia și a se bucura de peisajele de iarnă.

De asemenea, Alina Pușcaș a dezvăluit și câteva destinații în care a fost reticentă să ajungă. Emiratele Arabe nu au fost inițial pe lista ei de dorințe din cauza percepției pe care o avea. Cu toate acestea, a fost foarte impresionată de Abu Dhabi și Dubai, iar copiii ei își doresc să mai revină.

„Recunosc că am fost extrem de reticentă când a fost vorba să plecăm în Dubai și în Abu Dhabi, reticentă în sensul în care mi se părea că totuși genul ăsta de opulență dădea spre cocălărie să zic așa. Și atunci cumva am zis că nu vrem să mergem acolo și am refuzat. Aproape 10 ani am refuzat să mergem acolo. Total m-a surprins: și Dubaiul și Abu Dhabiul! Abu Dhabi pe un stil mult mai chill și Dubaiul pe multă viață de noapte, pe servicii, pe tot. Deci am rămas absolut impresionantă, copiii și-au dorit să revină. În Dubai am fost de două ori în luna mai, anul trecut, 2 săptămâni, deci am fost atât de șocați de tot ceea ce însemna tehnologie, artă, străzi, infrastructură, mâncare, servicii, tot ne-a impresionat. Deci mi-am făcut mea culpa și am zis: am fost proști că am judecat de la distanță. Poate că am și urmărit oamenii greșiți, să zic așa, care ne sfătuiau niște lucruri, dar cu siguranță o să mai tot mergem pe acolo pentru că ne place mult.”, a mai spus ea.