Ana Bodea s-a confruntat cu probleme de sănătate în Dubai. Ce a pățit actrița în vacanță: „Abia puteam să stau în picioare”

Ana Bodea le-a mărturisit fanilor că a trecut printr-o serie de probleme în timpul vacanței petrecute în Dubai. Starea de sănătate a actriței n-a fost tocmai una bună, iar primele zile din această escapadă le-a petrecut la pat.

Pe contul ei de Instagram, Ana Bodea a povestit mai multe despre vacanța ei din Dubai. Din cauza unei intoxicații alimentare sau a unui virus, actrița a fost nevoită sa își anuleze planurile stabilite pentru această călătorie. Atunci când și-a revenit, ea s-a bucurat de timpul rămas din vacanță, departe de rețelele de socializare. Dar, le-a promis fanilor că le va împărtăși câteva recomandări din Dubai.

„Am lipsit o perioadă de pe social media, dar sunt bine acum!

Vacanță mea a început cu o provocare neasteptată – după ce am ajuns în Dubai, primele trei zile le-am petrecut la pat, din cauza unei intoxicații alimentare sau a unui virus pe care I-am prins pe drum.

Cei de la @frhglobal m-au ajutat enorm și sunt recunoscătoare pentru profesionalismul lor. M-au făcut să mă simt în sigurantă chiar și în momentele acelea în care abia puteam să stau în picioare

Când în sfârsit mi-am revenit am vrut să mă bucur de vacantă fără să stau pe social media, dar acum am revenit și voi împărtăși cu voi momente frumoase din vacanță (plus câteva recomandări)

Prima recomandare? Nu plecați niciodată în vacantă fără asigurare medicală! Este esențială și poate face diferența.

Revin curând cu povești și locuri care m-au cucerit în această călătorie!”, a transmis Ana Bodea pe Instagram.