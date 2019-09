Soția lui Justin Bieber, Hailey, vorbește deschis despre căsnicia ei și provocările pe care le-a întâmpinat

Într-un interviu pentru Vogue Australia, Hailey a făcut câteva declarații extrem de sincere despre relația pe care o are cu Justin Bieber: „Nimeni din exterior nu știe cu adevărat ce anume se întâmplă în relația noastră. Mă trezesc în fiecare dimineață lângă această persoană. Sunt singura persoană care vorbește direct cu el. Este relația mea. Este periculos în ceea ce privește sănătatea mentală deoarece poate fi extrem de ușor ca oamenii să te convingă de ceva ce nu este real.”

Justin și Hailey Bieber s-au confruntat de-a lungul timpului cu destul de multe critici la adresa relației dintre ei. „Când am milioane de comentarii care spun: „El nu o să facă asta”, „Tu nu ești pentru asta”, „O să divorțați”, ajungi să te întrebi: Oare cineva știe ceva ce eu nu știu? Începe să se joace cu mintea ta. Dar cele două persoane dintr-o relație sunt cele care contează. Am lucrat destul de mult la cum să îmi păstrez cumpătul și să înțeleg asta.”

Hailey a explicat și faptul că mariajul vine la pachet și cu o serie de probleme, pe care nu le poți anticipa. „Uite, mariajul întotdeauna va fi greu și cred că relațiile sănătoase sunt acelea în care depui efort. Nu am trăit niciodată cu cineva. Nu am stat cu cineva în felul acesta, așa că am învățat cum să împart spațiul cu cineva pentru prima dată. Am încercat să ne acomodăm unul cu celălalt și să învățăm cum să fim confortabili. În Canada, avem locul nostru, iar Justin este de acolo, așa că el se simte mult mai confortabil.”

De asemenea, Hailey a dezvăluit faptul că au existat și momente în care s-a simțit și inferioară în comparație cu alte modele, precum Bella Hadid, Gigi Hadid, dar și Kendall Kenner. „Startul meu în această industrie a fost destul de lent și a trebuit să mă obișnuiesc cu asta. Sunt mai scundă față de altele. Nu sunt o tipă care să defileze. Uită-te la Kendall, Bella și Gigi, ele sunt înalte și sunt incluse în toate defilările.”

În momentul în care nu s-a simțit integrată în această industrie, ea și-a găsit o altă direcție, apărând în mai multe reclame ale diferitelor brand-uri. „Sunt atât de mândră de mine pentru faptul că mi-am construit o carieră în această direcție și care mă face să fiu încrezătoare. Am fost gazda unui show, am făcut numeroase campanii. Uneori simt că încă încerc să îmi găsesc drumul, dar acum știu că sunt în direcția potrivită.”

Ba mai mult, Hailey speră și la o carieră în industria modei, dorind ca la un moment dat să își lanseze și o coelcție de haine.

