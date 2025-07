Sora lui Lauren Sánchez împărtășește detalii intime din culisele nunții lui Jeff Bezos, în valoare de 50 de milioane de dolari. Ce se observă în imagini

Elena Sánchez Blair, sora jurnalistei Lauren Sánchez, a oferit fanilor o privire intimă din culisele nunții de lux pe care sora sa a avut-o cu fondatorul Amazon, Jeff Bezos. Evenimentul exclusivist a avut loc pe insula San Giorgio Maggiore din Veneția și a reunit aproximativ 200 de invitați.

Pe Instagram, Elena a postat duminică două fotografii alb-negru care surprind emoțiile și bucuria momentului. Într-una dintre imagini, Lauren apare zâmbitoare, îmbrățișată de un invitat, iar în cealaltă își acoperă fața râzând, așezată la o masă decorată cu flori rafinate și lumânări elegante.

În imaginile surprinse, Lauren poartă o rochie de seara din dantelă, fără bretele, de o eleganță subtilă. Înainte, pentru ceremonia religioasă, a ales o rochie cu mâneci lungi și corset, creată de casa Dolce & Gabbana, inspirată de celebra ținută purtată de Sophia Loren în filmul Houseboat (1958).

„Inițial voiam o rochie simplă, sexy și modernă, dar am ajuns la ceva care evocă un moment și starea mea actuală. Sunt o altă persoană față de cum eram acum cinci ani”, a declarat Sánchez pentru Vogue. Aceasta a adăugat că a fost inspirată de eleganța mireselor anilor 50: „Când am văzut o imagine cu Sophia Loren, cu mâinile în poziție de rugăciune și rochie de dantelă până la gât, am știut: asta este rochia.„