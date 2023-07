Shurubel și Bogdan Ciudoiu, declarații despre Lili Sandu, colega lor de la Vorbește Lumea: „E foarte distractiv”

Shurubel și Bogdan Ciudoiu prezintă din toamna anului 2022 alături de Lili Sandu emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV.

Shurubel și Bogdan Ciudoiu sunt recunoscuți pentru faptul că au simțul umorului, iar publicul le apreciază glumele. Cei doi formează pe micile ecrane o echipă pe cinste. Amândoi se înțeleg foarte bine și cu Lili Sandu și colaborează de minune împreună, iar telespectatorii au văzut asta. Deși la început au avut și câteva provocări, fiind ușor intimidați de prezența vedetei, au trecut foarte repede peste.

Shurubel și Bogdan Ciudoiu au fost invitați în podcast-ul găzduit de Jorge și au vorbit și despre Adela Popescu, alături de care au prezentat matinalul de la PRO TV înainte de a veni Lili Sandu, și despre cum a fost să lucreze cu ea la „Vorbește Lumea.” Cei doi au avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei și a felului în care au reușit să colaboreze.

Bogdan Ciudoiu: „Da, dar am o completare aici. Era mai greu cu Adela în anumite privințe, dar nu din vina ei, ci pentru că percepția, cel puțin percepția mea vizavi de Adela în platoul „Vorbește Lumea”, cumva mă punea într-o zonă de presiune. Frate, vorbim de Adela Popescu la „Vorbește Lumea”, este emblema acestui show, efectiv. Ea este „Vorbește Lumea.” Ok, era și Cove la un moment dat, dar tu te pui lângă omul care a construit brandul ăsta cu adevărat”, au spus Bogdan Ciudoiu și Shurubel.

Bogdan Ciudoiu a adăugat faptul că în ciuda presiunii pe care o resimțea, el a învățat foarte multe lucruri de la Adela Popescu, pe care o consideră emblema matinalului „Vorbește Lumea” de la PRO TV.

Shurubel: „Încercam să și stăm la nivelul la care stătea ea.”

Bogdan Ciudoiu: „Cu Lili a fost senzația de hei, suntem toți noi aici. Ok, noi aveam deja un an aici, dar încercăm cu toții să facem să fie cât mai bine. Atenție, Adela nu a pus această presiune pe noi, ci pur și simplu o resimțeam eu gândindu-mă cu cine lucrez și ce trebuie să fac. E extraordinară și am învățat o grămadă de lucruri de la ea. Asta nu înseamnă că Lili nu are experiența de televiziune, că nu are prezența extraordinară în platou, dar eu vorbesc doar de asocierea asta.”

Shurubel: „Nu, dar Lili a intrat ca o colegă nouă, ca și cum îți vine o colegă nouă în clasă și tu ai mai fost un an în clasa aia.”

Bogdan Ciudoiu: „Exact, ne-a dat ocazia să fim noi veteranii”, au povestit Bogdan Ciudoiu și Shurubel în podcastul găzduit de Jorge.