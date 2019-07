Selena Gomez și-a surprins fanii cu o fotografie inedită alături de familie

Selena Gomez s-a fotografiat alături de mama ei, Mandy Teefy, și sora ei, Gracie Teefey, în vârstă de șase ani, la concertul lui Cyndi Lauper. Relația dintre Selena și Mandy a fost tumultoasă de-a lungul anilor, având în vedere că Mandy i-a fost manager Selenei. După ce Selena s-a împăcat cu Justin Bieber, la sfârșitul anului 2017, relația mamă-fiică a devenit complicată, însă au reușit să treacă peste diferențe și se pare că acum se înțeleg mai bine ca niciodată.

Selena Gomez s-a menținut departe de lumina reflectoarelor de-a lungul acestui an, însă nu a ratat câteva apariții publice importante, pentru a-și promova câteva dintre proiecte. În luna mai, Selena a fost la Festivalul de Film de la Cannes, continuându-și totodată parteneriatul cu Puma. Anul acesta, una dintre verișoarele Selenei, Priscilla DeLeon, se va căsători, iar artista a fost aleasă să fie domnișoară de onoare. Priscilla și-a sărbătorit recent petrecerea burlăcițelor în Mexic, iar Selena a arătat incredibil în fotografiile apărute ulterior.

Selena Gomez a fost invitată recent în emisiunea LIVE With Kelly and Ryan și a explicat de ce nu mai folosește rețelele sociale în mod frecvent. „O făceam foarte mult înainte, dar cred că a devenit foarte nesănătos, cred, personal, pentru tineri, inclusiv eu, să petreacă o bună parte din timp citind toate acele comentarii, lăsându-le să îi afecteze. Pe mine m-au afectat. M-au deprimat. M-au făcut să nu am o părere bună despre mine și să mă uit la corpul meu într-un mod diferit și tot felul de lucruri', a explicat Selena.

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

