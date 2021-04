Selena Gomez, apariție șocantă: plină de sânge și înconjurată de poliție

Selena Gomez a fost surprinsă într-o ipostază inedită pe platourile de filmare ale celui mai nou serial al său, Only Murders in the Building. Artista în vârstă de 28 de ani purta o maletă albă și era acoperită în sânge.

Fanii săi nu trebuie însă se îngrijoreze, fiind vorba doar de efecte speciale.

Mulțumită pozelor obținute, putem vedea câteva secvențe din producția Hulu. Vizibil afectată, Selena este arestată și forțată să intre într-o mașină de poliție.

După filmări, artista și-a schimbat hainele, purtând o haină maro, cizme negre și o mască de protecție.

Chiar dacă lansarea oficială nu a fost anunțată, fanii Selenei așteaptă cu sufletul la gură noul serial, care deși este o comedie, va avea parte și de momente dramatice și tensionate.

Recent, Selena Gomez a declarat că se gândește uneori că ar putea să pună punct carierei sale muzicale. „Este greu să continui să faci muzică atunci când oamenii nu te iau neapărat în serios”, a spus ea, într-un interviu acordat Vogue US, pe a cărei copertă de aprilie apare. „Am avut momente în care am fost la modul: Ce rost are? De ce fac asta în continuare?”

Deși a vândut milioane de albume, Selena se confruntă constant cu așteptările foarte înalte și cu senzația că nimic din ce face nu este ce trebuie. „Lose You to Love Me am simțit că este cea mai bună melodie pe care am lansat-o vreodată, și pentru unii oameni încă nu a fost suficient”, a spus ea despre piesa lansată în 2019, despre care s-a presupus că este despărțirea ei de Justin Bieber.

Selena Gomez a devenit celebră în 2007, când copii și pre-adolescenți din întreaga lume o urmăreau fascinați în serialul Disney Channel Wizards Of Waverly Place. În 2008, a înființat trupa Selena Gomez & the Scene, iar în 2012, și-a lansat cariera solo, primul ei album fiind Stars Dance, din 2013. Tot cam în perioada aceea, se pare, vedeta a fost diagnosticată cu lupus.

