Ryan Reynolds o acuză pe Blake Lively că l-a înșelat cu 20 de fantome

Săptămâna trecută, o femeie în vârstă de 30 de ani din Marea Britanie, Amethyst Realm, a devenit virală pe internet după ce a afirmat că este logodită cu o fantomă și a întreținut relații sexuale cu cel puțin alte 20 de spirite. Pentru că există o oarecare asemănare între ea și Blake Lively, Ryan Reynolds nu a putut pierde oportunitatea de a face glume pe seama soției lui.

Ryan a repostat tweet-ul celor de la New York Post, cu titlul „Femeia care a făcut sex cu 20 de fantome este logodită cu un spirit”, actorul adăugând „În acest mod aflu?”.

THIS is how I find out?

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 1, 2018