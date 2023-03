Regina Letizia a Spaniei, apariție uimitoare la un eveniment în Madrid, alături de Regele Felipe al VI-lea

Regina Letizia a Spaniei a arătat fermecător într-o ținută complet roșie, în timp ce a participat la un eveniment literar la Madrid. Soția Regelui Felipe al VI-lea, în vârstă de 50 de ani, a fost foarte sofisticată când a apărut alături de acesta la evenimentul organizat pentru a comemora centenarul primei librării Casa Del Libro.

Regina Letizia a Spaniei, apariție elegantă alături de soțul ei

Regina Letizia a Spaniei a atras toate privirile într-un top cu mânecă lungă de culoare roșu aprins și pantaloni croiți asortați. Ea și-a completat look-ul cu pantofi cu toc argintiu și o geantă de mână strălucitoare. Șuvițele ei brunete au fost aranjate în bucle lejere, iar machiajul fermecător i-a pus în valoare tenul natural. Regele Felipe al VI-lea a fost elegant într-un costum negru, pe care l-a asortat cu o cămașă albă și o cravată roz.

Foto: Profimedia

Casa del Libro, lanțul de librării Grupo Planeta, a fost fondat în 1923 și a fost achiziționat de Grup în 1992. În 1999 avea patru librării, iar în prezent are 47 de librării distribuite în întreaga Peninsulă Iberică.

Apariția vine după ce Letizia a îmbrăcat o rochie neagră elegantă în timp ce a participat la evenimentele de inaugurare a celui de-al IX-lea Congres Internațional al Limbii Spaniole la începutul acestei săptămâni. Regina a fost foarte elegantă în timp ce ea și Regele Felipe au ajuns la Gran Teatro Falla din Cadiz. Rochia ei elegantă Hugo Boss avea detalii din plasă de-a lungul decolteului și se desfăcea în mâneci elegante cu franjuri ce îi acopereau brațele. Regina Letizia a Spaniei a purtat o geantă neagră și a asortat ținuta cu pantofi stiletto cu toc.

Foto: Profimedia

De asemenea, Regele Felipe a avut o apariție elegantă într-un costum cu dungi și cravată albastră, zâmbind în timp ce poza alături de soția sa. Membrii familiei regale europene păreau să fie foarte bine dispuși în timp ce au participat la congres, în timpul căruia participanții au reflectat asupra „realității spaniole, trecutului, prezentului și viitorului său, sub motto-ul „Limba spaniolă, metisajul și interculturalitatea”. Istorie și viitor.” Regele Spaniei a ținut un discurs în care a celebrat „marea convocare hispanică”.

La începutul săpămânii, Regina Letizia a Spaniei și-a arătat dragostea pentru culorile strălucitoare, îmbrăcată într-o rochie roz aprins pentru a oficializa, la A Coruña, evenimentele organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Bolilor Rare. Rochia ei fucsia a avut o fustă cu detalii în straturi și a fost strânsă în talie, evidențiind perfect silueta sa. De asemenea, Regina a păstrat nuanțele calde cu o pereche de tocuri stiletto mov, pentru a completa look-ul.

Soția Regelui Felipe al VI-lea a optat pentru a-și ondula șuvițele în bucle lejere, stilizate. Machiajul ei a fost realizat în tonuri de piersică și a pus în evidență pielea naturală și luminoasă. Regina Letizia a afișat un zâmbet strălucitor, în timp ce a participat la evenimentul din nord-vestul Spaniei, iar la un moment dat a fost fotografiată aplaudând pe scenă.

Foto: Profimedia

Ziua Internațională a Bolilor Rare, care are loc în februarie, are ca scop sensibilizarea pacienților și a organizațiilor din întreaga lume cu privire la diagnosticarea și tratamentele pentru bolile rare. Accesul egal la tratament este o temă cheie a campaniei din acest an.

Foto: Arhiva ELLE

