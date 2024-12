Rareș, dezvăluiri emoționante despre un moment dramatic din cariera sa. Cu ce situație s-a confruntat artistul: „A renunțat la ideea de suicid”

Rareș este unul dintre mândrii câștigători de la ELLE Style Awards 2024. Artistul se bucură de o carieră în plină ascensiune, înregistrând realizări impresionante, piesele sale menținându-se constant în topurile muzicale românești.

Dincolo de atitudinea plină de viață și relaxată, Rareș a dezvăluit un episod foarte emoționant din cariera sa, pe care nu îl va uita prea curând. Într-un interviu exclusiv, cântărețul ne-a mărturisit cât de impresionat a fost de vorbele unei fane, care i-a recunoscut că muzica lui i-a salvat viața.

„Noi ne simțim bine și ne distrăm la concertele mele, dar în schimb am alte amintiri. Am amintiri mai puternice și care cântăresc mai mult pe partea asta emoțională. Am avut o fată la Oradea care mi-a spus că datorită muzicii mele a renunțat la ideea de suicid și mi-a dat lamele cu care se tăia. Mi se pare că asta cântărește cu mult mai mult orice amintire funny.”, ne-a dezvăluit Rareș la gala ELLE Style Awards.