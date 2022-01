Raluka, prima reacție când a aflat că va fi în juriul SuperStar România: „Mi-a căzut cerul în cap!”

Raluka (32 ani) este unul din cei patru jurați ai show-ului de talente SuperStar România, emisiune difuzată din septembrie 2021 la Pro tv. Când a fost acceptată la casting, pentru a face parte din juriu, celebra cântăreață s-a temut de felul în care ar putea să decurgă relația profesională cu ceilalți colegi de platou: Marius Moga, Smiley și Carlas Dreams.

Invitată la Podcastul lui Damian Drăghici, Alexandra Raluca Nistor, pe numele ei real, a povestit cum a ajuns să facă parte din juriul SuperStar România: „când mi-au spus că am luat castingul, în momentul în care am aflat cine o să fie în juriu, mi-a căzut cerul în cap! M-am gândit la posibilitatea că ei s-ar putea să fie un pic răuți cu mine, mai ales că pe Carlas Dreams nu-l cunoșteam. Problema e că nici eu nu pot să mă abțin și poate mă cert cu ei pe acolo. Mi-am făcut tot felul de gânduri. Din prima zi de filmare, (…)'.

Finala SuperStar România 2021 a fost câștigată de tânărul Alessandro Mucea, care a primit un premiu în valoare de un milion de lei.

Raluka și Ana, câștigătoarele sezonului 1 al show-ului Asia Express: Drumul Dragonului

„Am reuşit să ajungem primele, voi vă imaginaţi că noi am ajuns primele? Noi am câştigat Asia Express. E o fericire pe care nu pot să o exprim. Să mă gândesc că am câştigat, că noi suntem pe locul 1, adică am câştigat', a transmis Raluka, imediat după emisiune, în 2018, potrivit Viva.ro.

Cu banii primiți, cele două artiste și-au dorit să-și ia un apartament în același bloc, pentru a fi vecine. Din cei 30.000 de euro, atât Raluka, cât și Ana Baniciu au rămas cu sume mai mici de bani, după reținerea taxelor către și împărțirea sumei la doi.

Clipele dificile prin care a trecut artista

Cântăreața a avut complicaţii la rinichi, o problemă de sănătate cu care s-a confruntat mai mult timp.

„Nici nu s-a spus la televizor despre asta, eu eram fericită că nu s-a aflat. Ideea este că eu am avut probleme cu rinichii de mai mult timp. În fine…o să o rezolv la un moment dat. Am făcut un tratament, am avut nişte probleme destul de grave. Acolo din când în când mă mai blocam. Simţeam că mi se blochează rinichiul şi nu puteam să mă mai mişc. Era o durere d-asta…aveai o gheară care se prindea acolo. (…) De fiecare dată când aveam un moment d-asta, eu mă ascundeam de ea', a declarat Raluka pentru revista Viva!.

În urma celor două artiste, au ajuns pe locul doi Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, respectiv pe locul trei Daniela Crudu și Vica Blochina.

