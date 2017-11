Printul William si importanta lectie de viata catre Printul George

La evenimentul the 2017 Pride of Britain Awards care a avut loc la Londra, Printul William a cunoscut mai multi tineri care au primit si premii, printre acestia numarandu-se si o fetita in varsta de 5 ani, Suzie McCash. Atunci cand avea numai 4 ani, Suzie i-a salvat viata mamei ei sunand singura la 999 si a descris situatia serviciilor de urgenta, dupa ce mama ei a lesinat si nu mai respira.

Suzie a primit premiul Child Of Courage si l-a impresionat profund pe Printul William care a declarat ca intentioneaza sa-i povesteasca Printului George despre importanta de a sti cui si unde sa dai un telefon atunci cand apar situatii urgente.

“Am un fiu pe 4 ani, pe nume George, si daca i-as da un telefon, nu stiu cum s-ar comporta. O sa am o discutie cu George despre cum ar trebui sa procedeze pentru ca ceea ce ai facut tu – asta este foarte important”, i-a spus Printul William micutei Suzie.

