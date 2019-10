Prințul William, îngrijorat de declarațiile făcute de Meghan Markle și Prințul Harry în documentarul care a surprins lumea întreagă

Prințul Harry a vorbit într-un documentar despre turul regal pe care l-a făcut în Africa de Sud alături de soția lui, Meghan Markle și fiul lor în vârstă de cinci luni, Archie. Documentarul este difuzat de ITV și se numește Harry & Meghan: An African Journey.

Meghan Markle și Prințul Harry au vorbit deschis despre cât de greu le este să se afle în atenția presei. După declarațiile făcute de către cei doi, Prințul William s-a declarat îngrijorat de aceste afirmații. O sursă din interiorul Palatului Kensington a declarat faptul că Prințul William consideră că Meghan și Harry sunt destul de afectați de speculațiile pe care presa le face despre relația lor și sunt „într-o stare fragilă”.

„Este vorba despre gestionare, de o gestionare constantă. Credeam că sunt în afara pericolului și, dintr-o dată, totul a venit înapoi și am realizat faptul că trebuie să gestionez acest lucru,” a spus Prințul Harry.

În acest context, în urmă cu câteva săptămâni, Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat că vor da în judecată două publicații extrem de cunoscute, fiind vorba de The Sun și The Mirror, după ce aceste publicații le-au încălcat viața privată și le-ar fi interceptat anumite mesaje vocale. Pe lângă asta, Prințul Harry a dat în judecată și The Mail of Sunday, asta după ce ziarul a făcut publică o scrisoare privată pe care Ducesa de Sussex a scris-o pentru tatăl său, Thomas Markle.

Can confirm @BLinvestigates’ report that Prince Harry is suing News UK (owner of The Sun) and MGN (former owner of The Mirror) for the illegal interception of voicemail messages.

As already reported, this dates back to stories from the early 2000s.https://t.co/nbtamGjR0X

— Omid Scobie (@scobie) 4 octombrie 2019