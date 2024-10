Prin ce experiență neplăcută au trecut Irina și Răzvan Fodor într-o vacanță. Prezentatoarea a dezvăluit ce au pățit

Irina Fodor a vorbit despre o experiență neplăcută prin care au trecut ea și soțul ei. Întâmplarea a avut loc la începutul relației lor, atunci când au plecat într-o escapadă împreună.

Irina și Răzvan Fodor au plecat în Vama Veche cu o zi înainte de când era planificată vacanță lor. Prezentatoarea a dezvăluit că au ajuns să doarmă pe plajă până să ajungă la cazarea lor.

„Nu am avut răbdare, am plecat cu Fodor de acasă cu o zi înainte de a ne caza. Am spus, nu contează, plecăm în seara aceasta, în noaptea aceasta ne distrăm pe acolo și dormim puțin pe plajă până a doua zi la 12 când trebuia să facem check-in-ul. Așa am făcut, am ajuns acolo și am dormit pe un puf din acela, un fotoliu pe plajă”, a declarat Irina Fodor pentru spynews.ro.