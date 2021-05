Naomi Campbell, dezvăluiri despre momentul în care a devenit mamă pentru prima dată

Supermodelul de 51 de ani Naomi Campbell și-a surprins săptămâna trecută fanii cu vestea că a devenit mama unei fetițe născute cu ajutorul unei mame-surogat.

Săptămâna asta, ea a dezvăluit că îl asculta pe Bob Marley în „momentul special” în care a devenit mamă pentru prima dată. Naomi Campbell a împărtășit detaliile despre minunata zi în serialul ei de pe YouTube, No Filter, unde l-a avut ca invitat pe DJ-ul D-Nice. Discutând despre puterea muzicii cu invitatul ei, Naomi a profitat de context ca să spună: „În momentele mele cele mai speciale, știi tocmai am devenit mamă, așa că am pus Bob Marley. Astea sunt rădăcinile mele, știi? Sunt rădăcinile mele.”

La finalul întâlnirii, supermodelul a lăsat să se înțeleagă că e posibil să ia o pauză de la seria ei online de succes, dar că decizia nu e încă luată.

În mai 2017, vedeta a declarat pentru revista Evening Standard că își dorește să devină mamă, însă nu se grăbește. „Mă gândesc să am copii tot timpul. Dar acum, având în vedere cum evoluează știința, cred că pot să fac asta când vreau”, spunea la vremea respectivă.

Naomi a confirmat informația că a devenit mamă chiar înainte să împlinească 51 de ani, publicând pe rețelele de socializare un mesaj înduioșător, alături de o fotografie în care ținea în palme piciorușele nou-născutei. „O mică binecuvântare minunată m-a ales să fiu mama ei. Mă simt onorată să am acest suflet blând în viața mea, nu există cuvinte care să descrie legătura pe care o voi împărtăși cu îngerul meu pe tot parcursul vieții. Nu există dragoste mai mare.”

O sursă PEOPLE a declarat recent că starul își dorea un copil de mai bine de 10 ani. „Și oricine se miră că Naomi face un copil pe cont propriu, în felul ei și după propriul orar, nu o cunoaște pe Naomi Campbell„, a adăugat aceasta. „Oare nu a redefinit tot ce a atins vreodată?”

Vedeta nu a dezvăluit încă numele copilului.

