Motivul pentru care fiica lui Clint Eastwood, Francesca, a fost arestată

Potrivit TMZ, Francesca Eastwood, în vârstă de 31 de ani, a fost arestată pentru violență domestică. Mai multe surse au declarat pentru publicație că actrița a fost reținută de poliție după ce și-ar fi agresat fizic iubitul, în timp ce se aflau în mașină. Se pare că iubitul Francescăi a sunat la poliție, după ce cearta lor verbală din mașină ar fi degenerat într-o altercație fizică. Ofițerii le-au spus să se îndrepte către Departamentul de Poliție din Beverly Hills.

Mai multe surse au declarat pentru TMZ că, odată ce cuplul a ajuns la secția de poliție, polițiștii au discutat cu ambele părți, însă au observat că iubitul Francescăi avea răni vizibile. Această descoperire a dus la arestarea fiicei lui Clint Eastwood.

Cu toate acestea, Francesca a plătit cauțiunea de 50.000 de dolari și a fost eliberată din custodia poliției.

Identitatea iubitului Francescăi nu a fost dezvăluită. Ultimul partener cunoscut al actriței a fost Alexander Wraith.

Francesca și-a făcut publică relația cu actorul Alexander Wraith, care a apărut în seriale precum „Orange is the New Black” și „Hawaii Five-0”, în 2018, când au participat la premiera filmului „The Fury of the Fist and the Golden Fleece” în luna mai.

Cei doi așteptau primul lor copil împreună în acea perioadă, iar Francesca și-a etalat burtica de gravidă la premiile Environmental Media Awards în aceeași lună. În septembrie 2018, Francesca și Alexander au devenit părinții unui băiețel pe nume Titan Wraith Eastwood.

Cei doi actori și-au păstrat relația privată, deși Francesca a împărtășit câteva imagini cu ei la premiera filmului „Dead Sea” în iulie, pentru a-și susține partenerul, care a avut un rol în acest thriller. „Atât de mândră de @alexanderwraith în noul său film Dead Sea. Este atât de bun,” a scris Francesca cu entuziasm în descrierea postării sale.

Alexander mai are un fiu din relația cu Lili Gaildraud, cu care a fost căsătorit timp de opt ani.

Foto: Instagram

