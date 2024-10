Perechi de actori care n-au transmis o chimie credibilă pe ecrane și au fost criticați dur de fani

Aceste perechi de actori nu au transmis o chimie credibilă sau electrizantă în filmele în care au jucat împreună, iar publicul nu s-a abținut să critice acest lucru.

1. Keanu Reeves și Carrie-Anne Moss

Keanu Reeves și Carrie-Anne Moss au părut că au o legătură incomodă pe ecrane în Matrix. Publicul a remarcat că nu sunt carismatici și că nu formează o pereche care să se potrivească. Cu toate astea, prestația actorului, separată de interacțiunile cu Carrie-Anne Moss, a fost apreciată.

2. Mark Ruffalo și Scarlett Johansson

În Avengers: Age of Ultron, Scarlett Johansson și Mark Ruffalo nu creionează o chimie care să creeze vreun soi de emoție. Ba din contră, fanii i-au simțit pe cei doi în acest film regizat de Joss Whedon chiar distanți și lipsiți de orice fel de implicare.

3. Jennifer Lopez și Owen Wilson

În filmul Marry Me, Jennifer Lopez joacă împreună cu Owen Wilson. Artista a interpretat-o pe Kat, iar ea și Bastian ar trebui să se căsătoreasă în fața unui public numeros. Însă atunci când descoperă că el a fost infidel, Kat se căsătorește cu un străin din mulțime, pe nume Charlie, jucat de Owen Wilson. Câțiva dintre privitorii acestei pelicule au criticat faptul că cei doi nu se potrivesc deloc împreună pe ecrane și că nu transmit o relație credibilă.

4. Cate Blanchett și Brad Pitt

În filmul The Curious Case of Benjamin Button, Cate Blanchett și Brad Pitt îi joacă pe Daisy și pe Benjamin Button. După ce au vizionat pelicula regizată de David Fincher, fanii au fost dezamăgiți pentru că se așteptau să vadă pe ecrane o chimie incredibilă între Cate Blanchett și Brad Pitt, ceea ce nu a fost cazul.

5. Anne Hathaway și Christian Bale

Filmul The Dark Knight Rises regizat de Christopher Nolan i-a adus împreună pe ecrane pe Anne Hathaway și Christian Bale. Amândoi au prestații remarcabile în alte pelicule, însă, în cazul acestei filme, dinamica dintre cei s-a simțit oarecum forțată, aspect sesizat și de către privitori.

6. Tom Cruise și Demi Moore

Tom Cruise și Demi Moore au jucat în filmul A Few Good Men regizat de Rob Reiner. Fanii au observat că legătura pe care o formează personajele lor nu se simte tocmai reală și că nu împărtășesc o chimie autentică.

7. Natalie Portman și Chris Hemsworth

Natalie Portman și Chris Hemsworth au fost protagoniștii filmelor Thor. Chiar dacă fanii lor aveau așteptări mari de la prestațiile lor în peliculele Marvel, se pare că acestea au fost spulberate, pentru că interpretările avute nu au transmis foarte multă emoție pe ecrane.

8. Jennifer Lawrence și Josh Hutcherson

Jennifer Lawrence și Josh Hutcherson au jucat împreună în franciza The Hunger Games. Cei doi i-au interpretat pe Katniss Everdeen și Peeta Mellark, între ei înfiripându-se și o poveste de dragoste pe fundalul luptei lor pentru supraviețuire. Chiar dacă dincolo de lumina reflectoarelor pe cei doi actori îi leagă o relație de prietenie, pe ecrane nu se simte că ar avea o chimie între ei.

9. Cara Delevingne și Dane DeHaan

Pe lângă cariera de model, Cara Delevingne a experimentat și lumea actoriei, iar Valerian and the City of a Thousand Planets este unul dintre filmele în care a fost distribuită. A jucat alături de Dane DeHaan, dar fanii au simțit din primele clipe absența chimiei dintre cei doi, în ciuda eforturilor de a fi convingători.

10. Ansel Elgort și Rachel Zegler

Ansel Elgort și Rachel Zegler au avut rolurile principale în filmul West Side Story, regizat de Steven Spielberg, care este o ecranizare a musicalului cu același nume din anul 1957. În această adaptare, e vorba despre o poveste de dragoste interzisă dintre doi adolescenți cu origini etnice diferite. Publicul a considerat că între cei doi actori nu se vede prea multă chimie și că par nepotriviți împreună.

