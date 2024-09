Monica Dascălu a revenit de astăzi la Știrile PRO TV după doi ani de pauză. Ce a dezvăluit despre cei copii ai săi

După aproape doi ani de pauză, timp în care a devenit mamă și s-a concentrat pe familie și pe creșterea celor doi copii, Monica Dascălu revine astăzi, 23 septembrie, de la ora 13:00, la pupitrul Știrilor PRO TV.

„Revin la Știrile PRO TV cu multă bucurie și entuziasm, deoarece aici, în echipa știrilor, am crescut și am evoluat atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Am descoperit multe resurse interioare care m-au ajutat în tot ceea ce am realizat. Deși am lipsit aproape doi ani, am rămas în legătură cu o parte dintre colegi, iar pe alții i-am reîntâlnit pe teren, la filmări. Oriunde am fost, am întâlnit români din țară și din străinătate care mi-au transmis că abia așteaptă să mă revadă. Toate aceste întâlniri m-au ținut conectată, într-o oarecare măsură, cu lumea televiziunii”, a spus Monica Dascălu.