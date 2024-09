Andreea Răducan, mărturisiri despre viața de familie și educația celor doi copii: „Sunt lângă ei, indiferent de ce vor alege să facă”

Andreea Răducan și Daniel Tandreu formează un cuplu discret. Fosta gimnastă și partenerul ei s-au căsătorit în 2016 și au împreună doi copii, pe Amira Sophia și pe Andrei Filip.

Andreea Răducan a vorbit recent despre dinamica din familia ei. Fosta gimnastă a recunoscut faptul că după ce au venit pe lume cei doi copii, prioritățile s-au schimbat complet.

„Prioritățile, ca în orice familie cu copii, capătă un nou sens. Și este absolut firesc. Apreciem altfel timpul, păstrăm disciplina (pe care am învățat-o încă de copil), dedicăm cât mai mult timp copiilor, fără însă a renunța la activitățile noastre. Facem lucruri împreună, dar ne străduim să ne și repectăm programul unul altuia”, a spus Andreea Răducan pentru VIVA!

Andreea Răducan a mai spus și ce preocupări au în prezent cei doi copii ai ei, Amira Sophia având 6 ani, iar Andrei Filip 4 ani, dar și ce fel de educație le oferă. Fosta gimnastă a dezvăluit cu această ocazie că merge frecvent cu cei mici în sala de gimnastă, considerând-o, pentru moment, o joacă.

„Copiii sunt foarte activi și, uneori, devine o reală provocare să ținem pasul cu energia lor. Le place amândurora sportul și mergem constant în sala de gimnastică, pentru a ne juca, deocamdată. Practicăm înot, iar Amira a mers pentru un an de zile la tenis. Apoi și-a dorit o pauză, așa că îi respectăm dorința. Andrei, deși, este mai mic cu doi ani, ține pasul foarte bine cu sora lui mai mare. Îmi doresc ca ei să facă ceea ce le aduce bucurie. Fiecare avem propriul destin și nu înseamnă că, dacă eu am reușit să fac performanță în gimnastică, copiii mei trebuie să urmeze același parcurs. Însă, îi asigur mereu că sunt lângă ei, indiferent de ce vor alege să facă. Important este să fie cu bucurie și pasiune.”

În ceea ce privește relația celor doi copii ai ei cu tehnologia, Andreea Răducan a recunoscut că până acum nu a întâmpinat probleme. Fosta gimnastă încearcă să mențină o comunicare onestă cu Amira Sophia și Andrei Filip, astfel încât aceștia să își dea seama singuri de lucrurile dăunătoare din jurul lor.

„Sunt încă mici și nu am ajuns la acest moment dificil cu gestionarea timpului petrecut pe tabletă sau telefon. Încă ne place să ne jucăm, să pictam, să colorăm. Urmărim și desene animate la televizor. Chiar dacă sunt mici, consider că este foarte important modul în care le comunicăm ceea ce ar putea să le îngreuneze viața, mai târziu. Faptul că nu este OK să stai toată ziua cu capul într-un ecran jucând diverse jocuri, fără a avea contact cu viața ta și lumea reală – trebuie ca ei să aprecieze și să înțeleagă acest lucru, nu pentru că așa spune mama, că nu e bine. Dacă își doresc să mănânce ceva dulce, sigur că e bine să-și satisfacă pofta, însă să învețe singuri să se oprească din a mânca toată ciocolata, pentru că nu e sănătos, nu pentru că așa spune mama, că nu e bine. În concluzie, educație pentru echilibru și măsură în toate”, a adăugat Andreea Răducan pentru sursa citată.