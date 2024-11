Monica Anghel, anunț inedit privind întoarcerea în televiziune. Cu ce post media a semnat artista: „Am un personaj”

Monica Anghel a făcut recent o schimbare majoră în cariera sa, devenind instructoare de fitness după ce a adoptat un nou stil de viață. La 52 de ani, artista a trecut printr-o transformare uluitoare și a obținut certificarea necesară. Celebra cântăreață a finalizat cu succes cursul de fitness, obținând o notă excelentă, și este extrem de fericită cu noua sa reușită. Ulterior, a făcut un anunț privind aparițiile sale televizate.

Monica Anghel a prioritizat mereu muzica în cariera sa, dar nu a ezitat să accepte și proiecte televizate care să-i pună în valoare talentul artistic. Într-un interviu pentru CIAO.RO, celebra artistă a dezvăluit că a semnat un contract cu Pro TV, urmând să fie una dintre vedetele invitate la Protevelion, programul special pregătit pentru noaptea de Revelion. De asemenea, Monica va apărea într-un serial difuzat pe Voyo, unde interpretează un rol secundar.

„Ce pot să spun este că pe partea de televiziune acum sunt invitat. Deja am semnat contractul pentru Revelionul de la PRO și pentru un serial tot la Pro, care se va da pe Voyo. (…) Nu (nu apare în Tătuțu n.red), în alt serial. Am o secvență, un personaj.”, a spus Monica Anghel.

Artista a vorbit și despre menținerea greutății sale constante în ultimii opt ani, explicând că transformarea sa fizică a fost declanșată de problemele de sănătate care au culminat cu o operație la coloană. Ea a recunoscut că, fără aceste dificultăți medicale, probabil nu ar fi ajuns să slăbească.

„În primul rând prin alimentație. Fără alimentație degeaba faci sport. De 8 ani sunt la 60-62 kilograme, cam așa. Uite, mâine o să am 62, dar e ok. Dacă nu aveam necazul cu coloana să fiu operată, cred că n-aș fi slăbit niciodată. La acest eveniment sunt alături de doamna profesor Mihaela Grigoriu, doamna avocat Ramona Preda și doamna avocat Amalia Bica. Ele sunt prietenele mele vechi și dragi și iubite pe care le ador, le prețuiesc și le admir și de aceea le-am invitat să fie în această seară împreună cu mine.”, a spus ea.

Întrebată despre specializarea sa pe parte de nutriție, artista a dezvăluit că momentan nu are un plan în privința cursurilor. Cu toate acestea, încearcă să se bucure de micile plăceri nevinovate.

„Nu știu, la mine vine așa, pe nepusă masă. Habar n-am. Deocamdată stau cu cursurile. Sunt tehnician nutriționist. Nutriționist este medicul meu de la Brașov, doamna doctor Alina Spinean. Eu doar am învățat niște lucruri pe care să le pot aplica pentru mine, să nu stau toată ziua s-o sun, s-o deranjez non-stop, astfel încât nu știu, uite, în seara asta vreau să beau un pahar de prosecco, pentru că sunt fără mașină și să știu mâine ce am de făcut, pentru că prosecco are foarte multă sare, deși nu pare. Și sarea te umflă și atunci eu trebuie mâine să știu ce am de făcut.”, a mai declarat artista.