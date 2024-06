Mihai Petre, declarații despre creșterea fiicelor sale. Cum gestionează coregraful provocările din viața de părinte: „Înainte era un dezechilibru”

Mihai și Elwira Petre formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc.

Mihai și Elwira Petre s-au cunoscut în 2001. În 2006, coregraful a cerut-o în căsătorie pe partenera lui. Dansatoarea, născută în Polonia, era cunoscută deja pentru performanțele sale, fiind campioană națională de-a lungul timpului în mai multe tipuri de dans sportiv. În vara anului 2008 cei doi s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Știrbey. Au împreună două fete, pe Catinca și Ariana.

Recent, Mihai Petre a vorbit despre viața de familie și despre cum el și soția lui își împart responsabilitățile în ceea ce privește creșterea celor două fiice.

„Acum, excelent (colaborează cu Elwira în creșterea fetelor lor – n.red.). Din 2024. Știi de ce? Sunt foarte fericit cu ce am realizat și anume faptul că am reușit să împărțim programul atât de bine încât petrecem, cred că, timp aproape egal cu copiii, și separat și împreună. Înainte era un dezechilibru în ceea ce mă privește. Adică eu petreceam un pic mai puțin timp cu copiii și simțeam asta. Și acum sunt mult mai fericit că am împărțit cumva responsabilitățile astfel încât să petrec un pic mai mult timp cu fetele mele. Sunt foarte mulțumit cu această realizare”, a declarat Mihai Petre pentru Unica.ro.