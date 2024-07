Mesajul transmis de Laura Cosoi după ce a devenit mamă pentru a patra oară. Actrița a născut o fetiță: „Mă recuperez”

Laura Cosoi a devenit mamă pentru a patra oară. Vedeta și soțul ei, Cosmin Curticăpean, mai au împreună trei fete, pe Rita, Vera și Lara.

Laura Cosoi a dezvăluit pe rețelele de socializare că a născut, cu această ocazie dând publicității atât prima imagine cu cel de-al patrulea copil al său, cât și oferind detalii despre numele și sexul bebelușului.

Astfel, Laura Cosoi a anunțat că al patrulea copil al său este tot o fetiță, pentru care a ales numele Aida.

La scurt timp după ce a devenit mamă pentru a patra oară, Laura Cosoi a postat și un mesaj fanilor săi de pe rețelele de socializare. Actrița le-a mulțumit persoanelor care i-au transmis gânduri bune după ce a născut.

În ceea ce privește numele Aida, ales de Laura Cosoi pentru fetița ei, acesta are mai multe semnificații speciale. Spre exemplu, în limba italiană înseamnă „fericire”, în timp ce în limba latină înseamnă „a ajuta.”

Într-un interviu acordat recent, Laura Cosoi a mărturisit că este deranjată de cei care comentează cu privire la alegerea ei de a avea mai mulți copii.

Laura Cosoi a povestit că nu s-a gândit niciodată că va avea patru copii.

„Fiecare face câți copii dorește și îi crește cum vrea. Sunt poate mai sensibilă acum și pentru că oricum hormonal sunt așa într-un roller coaster și emoțional. Și pentru că real îți spun că nu m-am gândit că voi avea patru copii. Bineînțeles că, la un moment dat, am zis: gata, ok, s-a terminat cu trei. Deci știam că oricum șansele erau foarte mici să se mai întâmple. În primul rând asta, dar după aceea am avut un moment din ăsta, când am văzut un copil mic, a fost o chestie, nu știu. Apoi când tu simți așa și când știi că soțul tău își dorește foarte mult și că e ceva ce putem să ducem. De asta zic că eu am mai zis că „nu” și a fost și zic acum că „nu” și cred că nu totuși, pentru că vreau să ajung să îi și cresc. Am avut norocul că am și lucrat, nu m-a întrerupt, n-am pierdut nimic în tot timpul ăsta, am câștigat!”, a mai spus ea pentru sursa citată.