Laura Cosoi trage un semnal de alarmă pentru părinți: „De câte ori am auzit noi în copilăria noastră aceste expresii”

Laura Cosoi va deveni în curând din nou mamă. Actrița este însărcinată pentru a patra oară și așteaptă cu nerăbdare momentul în care copilul ei va veni pe lume. Vedeta și soțul ei, Cosmin Curticăpean, mai au împreună trei fete, pe Rita, Vera și Lara.

La 42 de ani, Laura Cosoi este în așteptarea celui de-al patrulea copil și urmează să devină mamă din nou. Înainte de naștere, actrița a surprins pe toată lumea postând un mesaj pe Instagram, prin care a atras atenția asupra stilului prin care alți părinți își educă copiii.

Pe rețelele de socializare, Laura Cosoi a adus în discuție parenting-ul, explorând o latură sensibilă a acestei teme. Actrița a subliniat impactul negativ al cuvintelor dure pe care unii părinți le folosesc în relația cu copiii lor.

„‘Eu te-am făcut, eu te omor’ ‘Bătaia e ruptă din rai’ ‘Lasă îți dau eu ca să ai de ce să plângi!’ ‘Când vei fi la casa ta vei face cum vrei tu, până atunci faci cum zic eu!’ ….de câte ori am auzit noi în copilăria noastră aceste expresii și de câte ori ne surprindem că ne vin la gură fără să ne dăm seama că ceea ce spunem nu are legătură cu copilul nostru ci cu noi? Sunt curioasă, câți dintre noi înțeleg impactul acestor vorbe? Și ce vorbe dintre cele pe care le-am tot auzit și ne-au format ar fi mai bine să ștergem ‘cu buretele’, ce putem păstra, sau ce punem în loc?”, a transmis Laura Cosoi pe Instagram.

Pentru Laura Cosoi, a fost o surpriză extrem de plăcută vestea că este însărcinată cu al patrulea copil. Actrița nu a ascuns niciodată faptul că ea și soțul ei, Cosmin Curticăpean, își doresc să își mărească familia.

Laura Cosoi se află în ultima etapă a sarcinii, urmând să devină mamă pentru a patra oară, dar este admirabil de energică. Prezentatoarea TV continuă să fie la fel de implicată în viața profesională și își gestionează cu grijă energia pentru a se ocupa de toate detaliile legate de venirea celui mai nou membru al familiei.

„În următoarea perioadă eu m-am gândit că am intrat într-un concediu prenatal, însă nu am prea intrat, pentru că mai am filmări (…) Mai am proiectele mele, nu m-am oprit, însă recunosc că îmi place foarte mult să-mi petrec timpul cu copiii acum, să mă gândesc pentru bebeluș ce pregătesc, camera, am foarte multe idei, am comandat căruciorul.”, a spus Laura Cosoi în emisiunea Star Matinal, citată de Spynews.ro.