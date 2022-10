Mesajul emoționant transmis de soția lui Nosfe, la scurt timp de la moartea artistului: „Ce suflete pustiite ai lăsat aici”

Moartea lui Nosfe a lăsat o durere de nedescris în sufletele familiei, apropiațiilor, dar și a fanilor care l-au apreciat enorm pe regretatul artist. Colegii de breaslă ai acestuia au postat mesaje de condoleanțe și imagini pe rețelele de socializare în amintirea lui, însă printre cele mai emoționante a fost cel al soției lui Nosfe, Mădălina.

Cântărețul s-a stins din viață la vârsta de 37 de ani, după ce ar fi suferit un infarct. Nosfe tocmai susținuse un concert în noaptea de 15 spre 16 octombrie și se afla acasă când s-a produs tragedia. Cea care a alertat echipajele de Poliție și Ambulanță a fost soția artistului . Mădălina Crețan a transmis un mesaj dureros în urma morții partenerului ei de viață, despre care a spus că a fost iubit de atât de mulți oameni.

Povestea de dragoste dintre membrul trupei Șatra Benz și partenera sa a început în urmă cu ceva timp, când artistul se afla deja într-o relație ce dura de 5 ani. Soția acestuia a povestit pentru Antena Stars cum a început totul și cât de greu le-a fost în primele luni de relație.

„Din păcate pentru el, la începutul relației noastre s-a aflat într-o situație dificilă. Trebuia să aleagă între o relație de 5 ani și o relație proaspătă, care nu era tocmai relație și… I-a fost foarte greu să se hotărască, iar eu sunt destul de deschisă și a fost ceva gen: „Dai pasărea din mâna pe cioara de pe gard”. I-a luat vreo 9 luni să se hotărască. O sarcină (râde). Am suferit”, a povestit soția artistului, citată de Spynews .

În completarea declarațiilor Mădălinei, Nosfe a spus că și el a suferit în acea perioadă și nu îi face plăcere să știe că oamenii din jurul lui trec prin momente dificile. Cu toate acestea, după câteva luni, s-a hotărât că Mădălina, cea care l-a făcut și tată ulterior, este persoana lângă care își dorește să fie mereu.

„Și eu am suferit, să știi. Eu țin foarte mult la oameni în general și nu-mi place să fac rău oamenilor, adică eu caut tot timpul să dau o veste proastă în cel mai frumos mod posibil. Deși câteodată este o prostie și mai bine direct. Acum am învățat asta. Automat atunci când s-a apropiat sfârșitul relației, eu mi-am dat seama, fiind foarte cerebral, cum a spus și ea (n.r. soția), că am luat decizia”, a adăugat Nosfe.