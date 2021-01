Melania Trump a refuzat să pozeze alături de soțul ei la aterizarea în Florida, iar momentul a devenit viral

Melania Trump a refuzat din nou să pozeze alături de soțul ei, Donald Trump. Momentul surprins de camerele de filmat s-a viralizat pe rețelele sociale, unde comentatorii de-abia așteptau încă o ipostază jenantă din partea fostului cuplu prezidențial al Statelor Unite. Sunt cunoscute multe alte episoade similare, în care Melania a încercat cu orice preț să evite ca soțul său să o ia de mână.

View this post on Instagram

De data aceasta, Melania Trump a refuzat să rămână alături de soțul ei în fața fotografilor care au așteptat cuplul la aterizarea în Florida, statul care va deveni reședința celor doi după mutarea de la Casa Albă. Melania Trump, care a părăsit pentru ultima dată Casa Albă în calitate de Primă Doamnă a SUA purtând o elegantă rochie Dolce & Gabbana și un taior Chanel, pantofi Louboutin și o poșetă Hermes, s-a schimbat pe drum, adoptând o ținută mult mai potrivită pentru noua sa casă – alegând un somptuos caftan Gucci în nuanțe solare.

If Im over it' were a person. pic.twitter.com/CLA8WucyXX

— The Lincoln Project (@ProjectLincoln) January 21, 2021