Mama lui Lady Gaga vorbește despre lupta fiicei sale cu depresia și cum o ajută în momentele dificile

Cynthia Germanotta, mama lui Lady Gaga, a dezvăluit că artista s-a simțit „izolată” și „umilită” în adolescență, lucruri care au dus la apariția a numeroase probleme privind sănătatea ei mintală.

Cynthia Germanotta a fost invitată în show-ul Through Mom’s Eyes și a vorbit deschis cu gazda emisiunii, Shenielle Jones, despre copilăria și adolescența fiicei sale și problemele cu care aceasta s-a confruntat.

„Încă din școala generală, pentru că era deosebită, a început să se confrunte cu diverse probleme. Vorbesc despre a fi izolată de cei din jur. Umilită, Hărțuită. Și a început să își pună diverse întrebări despre ea și să pună la îndoială abilitățile sale. Și atunci a apărut depresia”, a dezvăluit mama artistei.

„Am încercat tot ce am putut ca părinți ca să o ajutăm, însă nu știam totul”, a continuat aceasta. „Știam că fac greșeli pentru că nu știam cu adevărat care sunt semnele de alarmă și la ce să fiu atentă”.

În 2012, Lady Gaga împreună cu mama ei, Cynthia Germanotta, au înființat Fundația Born This Way la Universitatea Harvard, care are ca scop formarea unor comunități tinere și spații sigure împotriva agresiunilor din școli și abandonării.

„Este ceva foarte, foarte personal pentru noi și are legătură cu problemele prin care ea a trecut în adolescență. Își dorește o lume în care tinerii să fie mult mai bine pregătiți să lupte cu problemele pe care le au decât a fost ea. Pe măsură ce cariera ei s-a dezvoltat și am început să călătorim în toată lumea și să vorbim cu tinerii, am realizat câți alți tineri au avut parte de experiențele cu care ea s-a confruntat”, a mai povestit Cynthia Germanotta.

Lady Gaga a vorbit despre sănătatea mintală și în cadrul unui interviu recent acordat lui cu Oprah Winfrey. Lady Gaga, care suferă de fibromialgie, a dezvăluit în cadrul interviului că o doare tot corpul, „din cap până în picioare”. Aceasta a explicat că în urma tratamentului, ea a trebuit să facă și terapie, fiind acum conștientă de importanța sănătății mintale. Artista a dezvăluit că suferă și de tulburare post-traumatică. „Am fost violată în nenumărate rânduri când aveam 19 ani și am dezvoltat o tulburare post-traumatică ca urmare a acestui fapt și, totodată, din cauza faptului că nu am procesat acea traumă”.

Lady Gaga vorbește mereu deschis despre problemele de sănătate mintală cu care s-a confruntat, ea făcând acest lucru și în cadrul decernării Premiilor Grammy 2019. Ea a ținut atunci un discurs emoționant: „Dacă nu mai am o altă oportunitate să zic asta, vreau doar să vă spun că sunt mândră să fac parte dintr-un film care vorbește despre sănătatea mintală. Este atât de important. O mulțime de artiști se luptă cu asta. Și trebuie să avem grijă unii de alții. Așadar, dacă vezi pe cineva care suferă, nu-ți feri privirea. Și, dacă tu suferi, chiar dacă poate fi dificil, încearcă să găsești curajul în sinea ta și să îi spui cuiva și să îi împărtășești totul”.

Aceasta nu este prima dată când Lady Gaga vorbește despre sănătatea mintală, ea vorbind despre acest subiect și în luna noiembrie 2018, în cadrul evenimentului Patron of the Artists Award. „Când vorbesc despre sănătatea mintală, în special când vorbesc despre a mea, adesea subiectul este întâmpinat cu liniște. Sau poate, există mulți fani care așteaptă afară, în umbră, să îmi vorbească despre cele mai întunecate secrete. Trebuie să aducem sănătatea mintală în lumină”, a spus artista.

În 2018 Lady Gaga a scris un eseu despre combaterea numărului alarmant de sinucideri care au loc anual și sprijină persoanele care se confruntă cu probleme de sănătate mintală. „Până să terminați de citit acest articol, cel puțin șase persoane se vor fi sinucis în întreaga lume”, începe eseul, înainte să evidențieze faptul că 800.000 de persoane se sinucid anual. „Sinuciderea este cel mai extrem și vizibil simptom al sănătății mintale urgente în care eșuăm atât de mult să ne adresăm corespunzător”.

„Stigmatizarea, frica și lipsa înțelegerii compun suferința celor afectați și previn acțiunile atât de evidente și necesare”, continuă eseul. Așa cum este prezentat în eseu, sănătatea mintală este o problemă universală, precizând că „unul din patru dintre noi ne vom confrunta cu o problemă de sănătate mintală la un moment dat”, cu o stigmatizare accentuată care va duce la o problemă de comunicare; celor care suferă le va fi foarte dificil să vorbească despre ceea ce li se întâmplă.

