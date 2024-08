Mădălina Ghenea a împlinit 37 de ani. Ce a transmis actrița de ziua ei de naștere: „La mulți ani mie”

Mădălina Ghenea a fost în centrul atenției. Modelul, stabilit în Italia de câțiva ani, a împlinit vârsta de 37 de ani pe data de 8 august și s-a bucurat din plin de toate urările speciale făcute de cei dragi. De asemenea, actrița a transmis și un mesaj emoționant cu ocazia zilei sale de naștere.

Actrița s-a bucurat din plin de atenția celor din jur, care nu au ratat ocazia să îi transmită cele mai frumoase urări. Cu acest prilej, Mădălina Ghenea a făcut o postare specială pe rețelele de socializare, unde le-a transmis tutoror un mesaj emoționant.

„Happy birthday to me! La mulți ani Madmad! Auguri a me! Vă mulțumesc pentru toate urările.”, a scris Mădălina Ghenea pe pagina sa de Instagram.