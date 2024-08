Kate Middleton ar fi stabilit „reguli de viață” cu familia regală: „A fost clară de la început”

Kate Middleton este loială coroanei, dar este, de asemenea, loială propriei familii și are convingerea fermă că micuții ei, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, sunt pe primul loc. Crescută într-o familie unită de cinci persoane în afara familiei regale, biograful Robert Jobson scrie în noua sa carte, Catherine, the Princess of Wales, că Prințesa de Wales „știe ce gândește și chiar a stabilit câteva reguli fundamentale de viață pe care le va respecta atunci când s-a alăturat familiei”.

Kate Middleton ar fi stabilit reguli cu familia regală

„Kate și-a prezentat condițiile Reginei Elisabeta și viitorului Rege Charles la începutul anului 2015, când era însărcinată cu Charlotte, „nu într-un document oficial, ci prin Prințul William„, spune Jobson despre soțul lui Kate din 2011.

Prințul William le-a spus bunicii și tatălui său că partenera sa „dorea spațiu pentru a se dezvolta în rolul ei și a spus că are nevoie de mai mult timp pentru a se adapta la particularitățile vieții regale”, scrie Jobson în cartea publicată pe 6 august.

„Ea a fost clară de la început că nu va fi catalogată ca îndeplinind anumite sarcini și a insistat să aibă parte de întreaga ei cotă de concediu de maternitate, departe de ochii presei și ai publicului”. „Prioritatea ei, a subliniat ea, va fi întotdeauna familia ei.”

La fel cum Kate Middleton își prioritizează copiii, ea se preocupă de sănătatea ei, în timp ce își continuă tratamentul pentru cancer, un diagnostic pe care l-a anunțat în luna martie.

„Ea face lucrurile încet și atunci când este pregătită”, a declarat Jobson pentru PEOPLE despre revenirea Prințesei Kate la serviciul public în această vară, inclusiv apariții la Trooping the Colour în iunie și Wimbledon în iulie. „Ea nu este guvernată de faptul că este o bună oportunitate de imagine. Ei nu sunt îngrijorați de vizibilitate – pur și simplu o vor face, iar acest lucru va fi vizibil, mai degrabă decât invers. Sănătatea și recuperarea corespunzătoare este ceea ce este important.”

În această vară, Robert Jobson a declarat pentru PEOPLE că familia de cinci persoane a Prințului și Prințesei de Wales se va îndrepta spre casa lor de la țară, Anmer Hall: „Ei evadează acolo și este foarte mult un loc privat”, a spus el. „Pot să iasă și să se plimbe cu bicicletele cu copiii și să nu-i deranjeze nimeni. Aceasta va fi prioritatea”.

El a adăugat: „Ei pot ieși și se pot bucura de spațiu și pot respira afară.”

Robert Jobson a declarat că se așteaptă ca cei cinci să se îndrepte spre locul tradițional de evadare al familiei regale în luna august, Castelul Balmoral din Scoția, „dar nu pentru foarte mult timp”, a declarat el pentru PEOPLE.

În timp ce Prințesa Kate continuă să primească tratament pentru cancer, ea și Prințul William „trăiesc zi de zi, pentru că nimeni nu știe cu adevărat ce este în spatele lucrurilor”, a declarat Jobson pentru PEOPLE. Diagnosticul lui Kate de la începutul acestui an „arată că nu poți lua nimic de-a gata”, a adăugat el. „Atât Prințul, cât și Prințesa de Wales sunt foarte conștienți de acest lucru și de aceea petrec cât de mult timp pot cu copiii lor, cât timp pot. Într-o zi, s-ar putea să nu mai poată face acest lucru – cu siguranță William. Amândoi sunt foarte conștienți de asta.”

Foto: Arhiva ELLE

