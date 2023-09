Loredana Groza, imagine inedită de la 16 ani. Artista a îmbrăcat acum aceeași rochie: „Fără să umblu la pense”

Loredana Groza a reprodus o apariție memorabilă pe care a avut-o la Mamaia în 1986, când a interpretat piesa „Mă întreb ce să fac” și a câștigat Marele Trofeu, bucurându-i pe spectatori. Acest moment special a fost împărtășit cu publicul prin intermediul unei postări pe contul său de Instagram.

Pe Instagram, artista a postat mai multe fotografii care ilustrează apariția sa din 1986 și cea din acest an, la Festivalul Național de Muzică Ușoară de la Mamaia. Cântăreața a creat un colaj cu momentul memorabil cu care se mândrește. Postarea, care a stârnit numeroase reacții, a fost însoțită de o descriere extrem de emoționantă.

„1986 vs 2023: Quantum leap. După 37 de ani, am îmbrăcat din nou aceeași ținută cu care am câștigat la 16 ani Trofeul Mamaia ‘86… și fără să umblu la pense. Cine și-ar fi imaginat că după atâția ani, voi ajunge pe aceeași scenă de la Mamaia și voi avea la brațul meu propriul copil, pe Elena! Mulțumesc Universului și vă mulțumesc vouă, fanilor mei, care m-ați purtat în inimile voastre și mi-ați făcut drumul meu prin muzică neîntrerupt, atât de frumos, palpitant și plin de performanțe și dragoste!!”