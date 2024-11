Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au divorțat oficial după 3 ani de procese. Ce pensie alimentară trebuie să plătească lunar antrenorul

În luna iunie 2021, Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au decis să divorțeze, după 15 ani de relație și 13 ani de căsătorie. De atunci, cei doi au fost implicați în numeroase controverse, au făcut declarații acide unul la adresa celuilalt, s-au confruntat la tribunal, dar și în afara lui, dar și-au găsit și fericirea alături de alte persoane.

Divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a fost pronunțat oficial miercuri, 27 noiembrie, când tribunalul a decis desfacerea căsătoriei din culpă comună. Antrenorul trebuie să îi plătească lui lui Laurențiu Reghecampf Junior, fiul pe care îl are cu Anamaria Prodan, o pensie alimentară lunară de 3.000 de euro, plus o datorie de 36.000 de euro.

Anamaria Prodan a fost rezervată în declarații, dar a dezvăluit că a renunțat chiar și la procesul pe care îl deschisese împotriva lui Laurențiu Reghecampf și împotriva Corinei Caciuc.

„Nu mă interesează nimic. Am spus că închid subiectul Reghecampf, l-am închis. Ce s-a decis nici nu mă uit. Sincer, nu vreau să pierd secunde prețioase din viața mea cu așa ceva. Dacă judecătorii au hotărât să fie culpă ocomună, când unul dintre parteneri pleacă de acasă și face copiii în afara căsniciei, ce să mai zic?! Ba chiar mai mult, declară că trăiesc cu altcineva! De trei ani, judecătorii se chinuiesc ‘să facă dreptate’, să fie la ei acolo. Nimic nu mă atinge. De asta suntem ca popor unde suntem, că ne-am pierdut identitatea, decizia după cuvântul lui Dumnezeu, demnitatea. Asta am semănat ca nație, asta culegem! (…) Eu sunt împăcată că ieri am renunțat alături de copilul meu și de avocatul meu la procesul intentat împotriva Corinei Caciuc și a lui Reghecampf pentru fotografiile scăpate și apărute în presă din telefonul lui. Nu mă interesează să-l urmărească cineva penal”, a declarat Anamaria Prodan pentru sursa citată.