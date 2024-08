Laura Cosoi, dezvăluiri despre botezul mezinei sale, Aida. Unde va avea loc evenimentul: „Avem alături de noi oameni tare dragi”

Laura Cosoi a devenit recent mamă pentru a patra oară. Vedeta și soțul ei, Cosmin Curticăpean, mai au împreună trei fete, pe Rita, Vera și Lara.

Laura Cosoi a dezvăluit pe rețelele de socializare că a născut, cu această ocazie dând publicității atât prima imagine cu cel de-al patrulea copil al său, cât și oferind detalii despre numele și sexul bebelușului.

Astfel, Laura Cosoi a anunțat că al patrulea copil al său este tot o fetiță, pentru care a ales numele Aida.

În cadrul unei postări pe rețelele de socializare, Laura Cosoi a dezvăluit unde va avea loc botezul mezinei sale.

Ulterior, actrița a dezvăluit și mai multe imagini de la petrecerea organizată de ziua Verei, care a împlinit 4 ani.

View this post on Instagram

La nici două săptămâni de când a devenit mamă pentru a patra oară, Laura Cosoi a revenit pe platourile de filmare ale emisiunii pe care o prezintă la Antena Stars.

Laura Cosoi a oferit și primul interviu după ce a născut-o pe cea de-a patra fetiță a ei.

Actrița a povestit și despre cum a decurs nașterea fiicei sale, Aida.

„A fost absolut minunată întâlnirea cu Aida. Nu am avut un travaliu foarte lung, a fost o naștere naturală. Aida a fost mare. A avut 4.100 kg, 54 de cm. Am știut cumva că va fi mare, pentru că așa ieșea la toate măsurătorile, dar a fost cu mult mai peste, ca să zic așa, cât se estima. Avea vreo 3 kg 800 ultima oară, dar important este că am reușit să nasc. A fost foarte bine, mă bucur foarte mult că am avut oameni de încredere alături de mine: medicul, moașa evident. (…) Nu se pune problema, nu mă întreba dacă fac al cincilea copil, dar ca idee, mi se pare că e foarte important să ai o relație bună și de încredere cu cei cu care ești în sala de nașteri.(…) S-a întâmplat foarte repede, nu a durat foarte mult, cred că în două ore am născut.”, a declarat Laura Cosoi pentru sursa citată.