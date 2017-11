Kaia Gerber si mostenirea in moda: tot ce trebuie sa stii despre modelul momentului

Kaia Gerber este modelul momentului – nu e de mirare, avand in vedere ca mama ei a fost Cindy Crawford – tanara in varsta de 18 ani a fost, practic, nascuta pentru a deveni si ea un icon fashion, la fel cum a fost celebra ei mama in anii 80 si 90. Iata tot ce trebuie sa stii despre ea!

Kaia Gerber are modeling-ul in sange

Asa cum spuneam, Kaia este fiica lui Cindy Crawford si a omului de afaceri (care a fost si el model la inceputuri) Rande Gerber. Kaia are un frate mai mare, Presley Gerber, despre care spune ca este cel mai bun prieten al sau, si care este si el model. Pe cand avea doar 10 ani, Kaia a aparut in prima ei campanie, pentru Young Versace. La acel moment, insasi Donatella Versace spunea despre ea ca „are un dar foarte special. Aparatul de fotografiat chiar o iubeste.” La 13 ani a semnat cu IMG Models iar la 14 ani a aparut prima oara pe coperta unei reviste – Love Magazine.

Kaia este, acum, nelipsita de pe podiumurile marilor case de moda, defiland pentru Chanel, Off White, Valentino, Moschino si multe altele. De asemenea, ea este si fata brandului Alexander Wang.

Kaia Gerber are un grup de prietene extrem de celebre

Pe langa membrii familiei ei, Kaia se inconjoara de oameni foarte activi social, precum Karlie Kloss, Kendall Jenner, Hailey Baldwin, Taylor Swift, Cara Delevingne si multi altii.

Kaia Gerber activeaza ca model doar in timpul liber

Pentru ca are doar 18 ani, Kaia este inca la scoala, iar asta, spune ea, este pe primul loc. Modeling-ul este rezervat doar pentru timpul liber, pentru ca studiile sunt importante pentru ea in acest moment.

Foto: Instagram