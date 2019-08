Jessica Biel a publicat un video adorabil cu Justin Timberlake și fiul lor în vârstă de 4 ani

Jessica Biel și Justin Timberlake au reușit să își păstreze relația cât mai departe de ochii curioșilor, iar un clip în care să apară fiul lor, Silas, în vârstă de 4 ani, este cu adevărat o raritate.

Cuplul s-a căsătorit în 2012, după o relație de cinci ani, iar fiul lor, Silas Randall, a venit pe lume în aprilie 2015. De atunci, din când în când, cei doi mai postează pe rețelele de socializare imagini cu băiețelul lor, însă foarte rar. Cu toate acestea, în niciuna dintre imagini, chipul micului Silan nu se poate vedea.

Nici clipul postat zilele trecute de Jessica Biel pe contul ei de Instagram nu face excepție de la această regulă. Actrița a postat un video adorabil cu Timberlake și Silas, în care aceștia sar de pe un ponton în apă, în tandem.

În urmă cu un an, Biel a vorbit deschis despre cum s-a schimbat viața ei de când a devenit mamă. „Sincer vorbind, nu am crescut visând să am copii sau o familie. Am fost atât de concentrată pe cariera mea și pe viața mea.. dar cred că momentul în care l-am întâlnit pe soțul meu m-a inspirat”, a spus actrița. „Într-o zi m-am trezit și am știut că asta este ceea ce vreau să fac și a fost cel mai dificil dar și cel mi important lucru pe care l-am făcut vreodată și nu aș renunța la el pentru nimic în lume”.

