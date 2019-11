Jennifer Aniston vorbește despre serialul Friends și coafura ei celebră în discursul de la E! People’s Choice Awards

Îndrăgita actrița Jennifer Aniston a primit premiul People’s Icon Award în cadrul E! People’s Choice Awards, cel care i-a oferit distincția pe scenă fiind prietenul și colegul ei, Adam Sandler.

Actrița a fost primită cu aplauze, iar discursul ei i-a emoționat pe toți cei care au urmărit serialul Friends. „O onoare incredibilă”, și-a început Jennifer discursul.

„Acest oraș găzduiește o mulțime de premii, însă People’s Choice, acesta a fost special pentru mine. Ca actori noi nu facem asta pentru critici sau pentru a ne face familiile fericite, facem asta pentru bani. Glumesc… noi facem asta pentru voi. Serios, chiar așa e”, a spus actrița.

Ea a dezvăluit cum a reacționat atunci când a aflat că va primi acest premiu. „Când am auzit prima dată că am câștigat acest premiu, primul meu gând a fost ‘O doamne, am fost în zonă atât de mult timp? Se pare că am fost.'”

Jennifer Aniston a devenit rapid o actriță îndrăgită, rolul din serialul Friends fiind cel care i-a adus ascensiunea la Hollywood. Actrița a explicat că primește acest titlu, „iconic”, pentru „un show iconic, cu o distribuție și o coafură iconică”.

„Friends a fost cu adevărat un cadou pentru o viață și nu aș sta aici fără acest show incredibil și fără cei cinci actori și fără cei care ne-au urmărit timp de o decadă și chiar și în prezent”, a spus Jennifer.

„Voi ați crezut în noi, chiar ați făcut-o și ați crezut în acele apartamente imposibil de mari, dar a trebuit să credeți în ele pentru ne spuneam povestea. S-a creat astfel drumul pentru tot ceea ce am putut să fac de atunci”, a adăugat actrița.

Jennifer a vorbit și despre noul ei serial, The Morning Show, fiind pentru prima dată când vedeta se întoarce la acest tip de producții după ce și-a luat rămas bun de la personajul Rachel Green, ea jucând în această perioadă doar în filme. „M-am întors la televiziune, unde a început totul și sunt atât de încântată. Sunt alături de o întreagă echipă minunată… așa că vă mulțumesc că vă uitați. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine în această călătorie. Vă iubesc. Mulțumesc că ați fost alături de mine!”

Jennifer Aniston, care a stabilit un nou record după ce și-a făcut cont personal pe Instagram, este cea de-a doua vedetă care primește acest premiu, Melissa McCarthy acceptând același trofeu în 2018.

„Jennifer Aniston este un tur de forță, care a portretizat câteva dintre cele mai iconice, de neuitat personaje din timpurile noastre”, a declarat Jen Neal, general manager E!News, Live Events and Lifestyle Digital, când a anunțat în octombrie că actrița va primi acest premiu. „Pentru că a cucerit cu grație comedia și drama atât pe micul, cât și pe marele ecran, o onorăm pe Jennifer Aniston cu The People’s Icon 2019”, a precizat atunci Jen Neal.

Foto: Profimedia

