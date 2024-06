Jennifer Aniston, schimbare importantă în cariera sa. Ce proiect va lansa actrița

Jennifer Aniston a anunțat ieri că va lansa o carte. Deși fanii actriței din Friends sperau la o carte de memorii, Aniston a precizat că este vorba despre un volum pentru copii, intitulat „Clydeo Takes a Bite Out of Life”. Cartea, care va fi disponibilă începând cu 1 octombrie 2024, urmărește povestea câinelui Clydeo și încercările acestuia de a-și găsi menirea și adevărata pasiune.

„Atunci când am decis să fac echipă cu Invisible Universe pentru a da viață lui Clydeo pe social media, nu mi-am imaginat niciodată cât de multă bucurie ar putea aduce fanilor și urmăritorilor săi”, a mai spus actrița despre personajul său, care este inspirat chiar de câinele ei, pe care l-a salvat în urmă cu câțiva ani.

De asemenea, Aniston a început promovarea cărții, publicând pe contul său de Instagram o imagine în care ține în mână noul volum pentru copii, care va apărea la editura HarperCollins Children’s Books.

View this post on Instagram

„Clydeo Takes a Bite Out of Life” este primul proiect pe care Aniston, editura și studioul de animație Invisible Universe l-au pregătit pentru public. Potrivit People, aceștia mai pregătesc încă alte trei cărți.

„Ca mamă a doi băieți mici, știu cât de importante sunt temele relevante în poveștile pe care le citim copiilor noștri. Călătoria lui Clydeo este despre găsirea pasiunii și scopului în viață și sărbătorirea a tot ce te face unic. Abia aștept să împărtășesc Clydeo Takes a Bite Out of Life cu copiii și familiile din întreaga lume!”.

Ultimii ani au fost foarte grei pentru Jennifer Aniston, actrița suferind două pierderi importante. Tatăl său a decedat în 2022, iar colegul și amicul său, Matthew Perry, s-a stins din viață în 2023.

„Este a doua pierdere masivă în mai puțin de un an, în curând împlinindu-se un an de la moartea tatălui ei. Ea încă nu își revenise în totalitate, iar acum acest lucru a dărâmat-o complet. Încearcă să se regrupeze și să-și revină, dar a fost o lovitură complet devastatoare,” a declarat o sursă pentru Page Six în noiembrie 2023, la puțin timp după decesul actorului Matthew Perry.