Irina Fodor a apelat la o schimbare de look. Prezentatoarea TV a surprins cu transformarea ei

Irina Fodor și-a luat prin surprindere fanii după ce a apelat la o schimbare de look. Prezentatoarea TV a primit numeroase reacții după ce le-a dezvăluit urmăritorilor transformarea.

Pe Instagram, Irina Fodor a împărtășit o serie de fotografii cu noul ei look. Prezentatoarea și-a făcut breton și este încântată de această schimbare.

„Sunt siiiigură că se vede din avion această schimbare dramatică de look, dar vin și eu să întăresc ceea ce este mai mult decât evident: mi-am făcut un semi-breton! Asta e, eu când văd foarfecă apropiindu-se de părul meu, simt un sloi de gheață pe spate, deci doar ce vedeți s-a putut modifica, fără mari palpitații. Mulțumesc, Stelu, e exact cât trebuie, cum trebuie! Voi la ce categorie vă încadrați când vine vorba de schimbări de hair style? Curajoase sau fricoase? Eu sunt la fricoase, clar!”, a transmis Irina Fodor.

Nu este chiar o transformare radicală, însă vedeta a simțit nevoia să experimenteze cu look-ul ei, iar fanii au reacționat la scurt timp. „Îți stă foarte bine!”, „Ești superbă, Irina! Nu numai că ești frumoasă, dar mai ai și un suflet frumos!”, „Superbă!”, „Ești o frumoasă”, „Esti foarte frumoasă”, sunt o parte dintre reacțiile primite de Irina Fodor.

Într-un interviu acordat pentru CIAO.RO, Irina Fodor a vorbit despre momentele tensionate trăite în turnul din Kuala Lumpur, unde a filmat la o înălțime de 400 de metri, într-un spațiu restrâns de sticlă, care i-a dat fiori.

„Sezonul acesta cred că am avut cel mai dificil intro din toate sezoanele. Și nu mă așteptam să fie așa, pentru că eu nu mă știu cu frică de înălțimi, doar că am trăit așa o situație. Am ajuns la 400 de metri deasupra pământului, într-un turn din Kuala Lumpur care avea sky boxes și era un fel de cutie de sticlă efectiv în afara turnului, acești 400 de m despre care vă vorbesc.

Susținută evident de niște brațe metalice, nu contează, erai tot deasupra pământului. Sub tine era sticlă, vedeai hăul și vedeai atât de mic un autobuz. Acolo trebuia să fac un intro, să povestesc oamenilor despre cursa Asia Express care a ajuns în Kuala Lumpur. Când m-am așezat pentru intro, am simțit că nu mă țin genunchii prea bine, simțeam că ceva e moale și, la un moment dat, bătea și vântul și evident că ea trebuie să se miște, dacă e rigidă se rupe, Doamne ferește! Și atunci tremurul acela al cutiei de sticlă, faptul că vedeam hăul în jos, mi-a bătut inima ca la porumbei. Nu știu nici acum cum am dus intro-ul respectiv la capăt”, a povestit Irina Fodor.