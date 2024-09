Antoniu Tămaș, un debut fresh în muzica locală

S-ar putea ca numele Antoniu Tămaș să te ducă imediat cu gândul la celebrul său tată, cântărețul de muzică populară Aurel Tămaș, însă tânărul de 23 de ani, care a practicat până recent tenisul de performanță, a decis că este atras de alte genuri muzicale. Drept dovadă stă prima lui piesă, „Promisiuni”, un single tonic despre iubire și dor de vară, o melodie pop cu influențe retro și synth care o particularizează în peisajul muzical local. Am stat de vorbă cu Antoniu despre preocupările lui și despre felul în care a debutat în muzică.

ELLE: Te rog să ne povestești, pe scurt, despre parcursul tău în muzică și să ne spui dacă faptul că ai o moștenire de familie în acest sens ți-a influențat cumva interesul pentru domeniu.

Antoniu Tămaș: Mi-am dat seama că familia mea e diferită de mic, când mergeam acasă la colegi și prieteni și realizam că nu aveau parte de muzică live în fiecare săptămână, chitări și alte instrumente aproape în fiecare cameră, sau artiști de folclor cunoscuți la masă. Deci aș putea spune că muzica a fost mereu prezentă în viața mea.

În adolescență am început să mă alătur tatălui meu, când repeta acasă, înainte de concerte și, chiar dacă ulterior am decis să joc tenis de performanță, pasiunea pentru muzică n-a dispărut. Din contră, de câțiva ani am simțit nevoia de a mă exprima prin muzică, de a scrie despre viața mea și întâmplările din ea. Am început să schițez piese și versuri și, în ultimul an, am transformat acest vis vechi în realitate cu ajutorul unei echipe extraordinare. Tatăl meu m-a susținut mereu, cu sfaturi și cu experiență. Chiar am cântat vara trecută la concerte alături de el.

ELLE: Ai făcut tenis de performanță. Ce anume te-a condus în acea direcție? Ce ai găsit în practicarea unui sport?

Antoniu Tămaș: Cea mai marcantă amintire legată de tenis a fost finala Mastersului de la Roma, între Nadal și Djokovic, în 2012, unde am fost prezent. Acolo am putut să văd ce înseamnă competiția dintre doi titani ai sportului, una în care s-au remarcat măiestria, dedicarea și talentul. Acest meci m-a impresionat și m-a propulsat spre viața tenisului de performanță: o viață disciplinată, trăită pe drumuri, cu victorii și înfrângeri, în care puterea mentală determină câștigătorul. Sunt surprins zilnic de cât de mult mă ajută în această nouă carieră disciplina, pregătirea fizica și mentală, abilitatea de a trăi în moment și de a rămâne mereu optimist, pe care le-am dobândit prin tenis. Până la urmă nu-i așa mare diferența între rachetă și chitară.

ELLE: Și de ce ai renunțat? Este un capitol încheiat pentru tine?

A.T.: Tenisul a fost visul adolescentului Antoniu, Antoniu care și-a văzut idolii la Roma și a mers pe urmele lor. Acum simt că e momentul unui alt Antoniu: unul mai creativ, introspectiv și nonconformist, care își exprimă viața și sentimentele prin muzică.

ELLE: Spuneai că pandemia a fost punctul de cotitură care te-a determinat să te îndrepți clar spre muzică. Poți să ne povestești mai mult?

A.T.: Muzica este o artă pe care o pot „practica” și perfecționa toată viața mea. Ador tenisul, dar cariera sportivă este scurtă, și eu prefer să-mi petrec cei mai energici ani cu chitara în brațe, creând și cântând pentru sufletul meu.

ELLE: Prima piesă lansată de tine este un pop cinstit, cum, din păcate, nu se mai lansează decât rar în aceste vremuri. Cum ai decis că acesta este genul pe care vrei să-l abordezi?

Antoniu Tămaș: În primul rând, îți mulțumesc pentru aprecieri și mă bucur că intenția mea este remarcată. Pentru mine cel mai mult contează felul în care oamenii se regăsesc în ritmurile muzicii mele. Popul este un stil muzical care îți poate schimba starea de spirit, îți reda pofta de viață, de dans. Acestea sunt și sentimentele pe care vreau să le transmit prin piesele mele.

Ascult pop cu multe influențe, de la artiști contemporani cum ar fi Shawn Mendes și Harry Styles, până la cei indie pop cum ar fi Kazy Lambist, sau house pop – Parov Stellar și Elderbrook. Popul este cel mai versatil gen de muzică, și deși prima piesă lansată este clasic pop, următoarele vor avea influențe indie și house, dar cu aceleași good vibes.

ELLE: De ce alte genuri muzicale te simți inspirat sau apropiat?

A.T.: Există un motiv pentru care filmele au coloană sonoră: muzica dă o anumită luminozitate vieții, o colorează. La fel și în cazul meu: îmi place să îmbin multe genuri pentru a-mi exprima starea. În unele zile muzica este un refugiu, un mod de a mă deconecta de greutățile din prezent, sau de a descărca stresul unei zile. În astfel de zile aleg rock-ul clasic și stilul afro, cum ar fi Fleetwood Mac, sau afro-ul lui Burna Boy atunci când vreau să dansez. Când îmi propun să fiu creativ ascult muzică acustică și, momentan, ador trio-ul Khruangbin care, prin stilul lor indie alternativ, îmbină superb diferite influențe muzicale, ca funk, jazz și middle eastern. De exemplu, pentru un photoshoot ELLE aș asculta un house cu tendințe soul, mai exact cel al lui Sampha :).

ELLE: Povestește-ne, te rog, și despre realizarea clipului. Cum s-a întâmplat? Cine l-a realizat? Cum a fost pentru tine să fii parte din acest proces?

A.T.: „Promisiuni” este inspirată din viața personală și descrie o iubire nebună, de vară, când totul pare posibil. Videoclipul surprinde materializarea acestor trăiri, într-o zi de vară, lângă persoana iubită, înconjurat de prieteni, fără griji și fără regrete. Fiecare membru al echipei a venit cu propuneri pentru concept și pot doar să mă bucur de faptul că am ajuns la acest punct comun cu toții. Cred că scenele din clip descriu perfect piesa și, cu siguranță, ne regăsim cu toții în ea la un moment dat.

ELLE: Ce feedback ai avut până acum, de la debutul tău în muzică?

A.T.: Feedback-ul primit de la cei care au ascultat piesa a fost foarte bun, aprecierile au fost atât pentru melodie, cât și pentru direcția videoclipului. Am ascultat prima dată piesa cu familia și prietenii, și toată lumea a remarcat că are un ritm catchy. În ultima săptămână, de când am lansat-o pe YouTube, am strâns mii de vizualizări și a fost introdusă în playlist-urile de top ale muzicii românești pe Spotify. Am fost surprins și încântat când m-a oprit lumea pe stradă, în Cluj, să-mi spună că apreciază piesa și o fredonează, că are un farmec diferit față de restul pieselor lansate recent și că e perfectă de vară. Mulți s-au bucurat că am ales să filmez videoclipul în locul de suflet al clujenilor, Tarnița.

ELLE: Ce plănuiești pe mai departe?

Antoniu Tămaș: Cum spuneam, eu mă inspir din viața personală. „Promisiuni” face parte dintr-un prim proiect al meu, proiect care reprezintă clipele de lumină, dar și umbrele unei relații. Urmează două piese în care această poveste tumultuoasă de iubire continuă. De asemenea, îmi doresc să mă alătur artiștilor cunoscuți din țară, pe care îi admir. Mi-ar plăcea să lucrez cu ei în viitorul apropriat și, bineînțeles, sper ca muzica mea să ajungă la cât mai multe persoane. E un sentiment deosebit să compui muzică din suflet pentru lumea care o prețuiește.

Foto: PR

