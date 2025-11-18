Ilona Brezoianu a născut un băiețel. Actrița și soțul ei au devenit părinți pentru prima dată

Ilona Brezoianu a născut prin cezariană un băiețel perfect sănătos.

Ilona Brezoianu și soțul
Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei Lucian Alexandru, trăiesc o poveste de dragoste discretă. Cei doi și-au unit destinele în vara anului 2024 în cadrul unei ceremonii intime și deosebite. Evenimentul, înconjurat de prieteni și familie, a fost plin de emoție și bucurie. În luna mai a acestui an, actrița și partenerul ei de viață au anunțat că vor deveni părinți.

Ilona Brezoianu a născut un băiețel

Potrivit surselor mondene, Ilona Brezoianu a devenit mamă pentru prima dată, marți, 18 noiembrie, la ora 12:25! Jurata de la „Te cunosc de undeva” a născut prin cezariană un băiețel perfect sănătos, de nota 10. Mai mult, conform Spynews.ro, soțul actriței a intrat alături de soția sa în sala de naștere.

Actrița nu a făcut până acum nicio declarație cu privire la acest moment fericit din viața ei, bucurând-se de primele clipe petrecute alături de băiețelul ei.

Ilona Brezoianu și soțul ei, ședință foto superbă înainte de a deveni părinți

Ilona Brezoianu și soțul ei au realizat o ședință foto superbă înainte de a deveni părinți, imagini pe care le-au postat pe rețelele de socializare. Cu doar două luni înainte ca actrița să aducă pe lume primul copil, cei doi au realizat câteva imagini emoționante, care să rămână mărturie pentru momentele speciale pe care le trăiesc.

„Când am aflat că sunt însărcinată am zis că n-o să fac poze d’astea… Da după m-am răzgândit că pân la urmă poate mă trezesc că o să regret și n-am și io poze cu burta și cu soțu’. (…) Vă mulțumesc pentru amintirile astea și mai ales lu’ @ril_andrei care nu e fan poze dar nebun cum e a zis hai să facem că e taree! Asta a ieșit și sunt foarte happy! Mai am dar vă dau pe rând ca să nu vă dau șoc! #7monthspregnant #happy”, a scris actrița în descrierea imaginilor.

Ilona Brezoianu, declarații sincere despre rolul de mamă

Recent, Ilona Brezoianu a făcut o serie de confesiuni sincere referitoare la această perioadă prin care trece acum. Actrița este însărcinată cu primul ei copil și este entuziasmată de această etapă a vieții. 

„Nu s-a schimbat nimic la mine. O să intru deja în luna a șasea și mă simt foarte bine. Am avut un prim trimestru ceva mai ciudățel, dar acum sunt foarte bine. Mă simt bine, totul e ok. (…) E o perioadă foarte frumoasă”, a spus Ilona Brezoianu pentru Știrile Antena Stars, citată de spynews.ro.

Ilona Brezoianu este conștientă de faptul că viața ei se va schimba după venirea pe lume a copilului, dar nu are emoții pentru că îl va avea alături pe soțul ei, care este încântat că va deveni tată. De asemenea, și părinții ei o vor ajuta. 

„E normal să simți că se schimbă ceva și că se va schimba ceva în viața ta, dar încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine, o să am ajutor din partea părinților mei și nu am emoții că n-o să mă descurc. Soțul meu e foarte încântat și și-a dorit foarte mult și vrea să mă ajute și să mă susțină, așa că nu prea îmi fac griji că o să îmi fie greu.”

Decizia luată de Ilona Brezoianu înainte de a deveni mamă

Ilona Brezoianu a povestit fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare că a decis să își mai achiziționeze un apartament în București. Actrița a dezvăluit și că în această perioadă se ocupă de amenajarea apartamentului.

Ilona Brezoianu a dezvăluit că a cumpărat apartamentul pentru bunici, pentru că aceștia se vor muta în București din toamnă, când bebelușul ei și al lui Andrei va veni pe lume.

„În caz că vă interesează, am mai luat un apartament pe care acum îl amenajez, că din toamnă se îngroașă gluma și se mută bunicii la București”, a scris Ilona Brezoianu pe rețelele de socializare.

Foto: Instagram

Antonia, mesaj dur pentru cei care îi fotografiază copiii, fără acordul ei: "Pentru orice mamă e extrem de incomod să vadă asta"
Antonia, mesaj dur pentru cei care îi fotografiază copiii, fără acordul ei: "Pentru orice mamă e extrem de incomod să vadă asta"
People

Antonia este mamă a trei copii superbi.

Sandra Mutu, confesiuni rare despre viața de familie. Ce a povestit despre soțul ei, Adrian Mutu, după 11 ani de relație: "Există momente în care nu suntem de acord, iar cine cedează..."
Sandra Mutu, confesiuni rare despre viața de familie. Ce a povestit despre soțul ei, Adrian Mutu, după 11 ani de relație: "Există momente în care nu suntem de acord, iar cine cedează..."
People

Adrian Mutu și actuala lui parteneră, Sandra Bachici, s-au căsătorit în 2017.

Andreea Bănică, mesaj aniversar pentru fiul ei, Noah, care a împlinit 9 ani. Ce imagini emoționante a dezvăluit artista: "M-a învățat răbdarea"
Andreea Bănică, mesaj aniversar pentru fiul ei, Noah, care a împlinit 9 ani. Ce imagini emoționante a dezvăluit artista: "M-a învățat răbdarea"
People

Andreea Bănică a transmis un mesaj emoționant pentru fiul ei, Noah, de ziua lui de naștere.

