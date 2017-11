Horia Tecau, laureat cu premiul “Arthur Ashe” pentru actiunile sale umanitare

Tenismanul constantean Horia Tecau a fost distins cu premiul “Arthur Ashe”, acordat de catre ATP, joi seara, la Londra. Premiul i-a fost acordat pentru eforturile depuse de catre Horia pentru implicarea in actiunile umanitare, mai exact pentru drepturile copiilor si pentru a le acorda accesul la educatie si la tratament medical celor care au nevoie. In luna aprilie a acestui an, jucatorul de tenis a fost desemnat ambasador al UNICEF-ului din Romania.

Printre alti jucatori care au primit premiul “Arthur Ashe, Humanitarian of the Year” se numara si nume precum Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray si Andre Agassi.

In anul 2015, Horia a mai facut donatii unor spitale, cum ar fi un ventilator suport respirator, in valoare de 18.000 de euro, Spitalului Judetean din Constanta, sau in 2016, cand a donat un incubator Maternitatii din Arad. Anul trecut si-a lansat si o carte dedicata copiilor, “Viata in ritm de tenis”.

Tensimanul este un model de urmat, nu numai in ceea ce priveste preocuparea sa pentru cauzele umanitare, cat si pentru performantele sale in tenis, care l-au consacrat. In 2015, Horia a castigat la Wimbledon primul titlu de Grand Slam, urmand sa castige Turneul Campionilor si a ajuns pe locul 1 în lume.

In 2016, a castigat, alaturi de Florin Mergea, medalia olimpica de argint, dupa un an care a presupus multe sacrificii personale. Efectele au aparut mai tarziu, iar 2017 a început mai lent pentru el. Insa in toamna a castigat titlul la US Open, al doilea titlu de Slam al carierei sale, alaturi de partenerul sau de cursa lunga, Jean Julien Rojer.

Text: Petra Murariu

Foto: Hepta