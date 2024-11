Horia Brenciu, mesaj emoționant pentru fiica sa, Mina. Adolescenta a împlinit 12 ani: „Mi-a promis că…”

La 52 de ani, Horia Brenciu se bucură de o viață împlinită, cu o carieră de succes și o familie pe care o prețuiește profund. De-a lungul timpului, el a oferit fanilor mici incursiuni în viața sa personală, dezvăluind momente pline de căldură alături de cei dragi, în locul unde se simte cu adevărat acasă.

Recent, artistul a împărtășit o imagine deosebită cu fiica sa, Mina, care a împlinit 12 ani, marcând astfel un moment special pentru familie.

Horia Brenciu este tată a patru copii: Maria și Andreea, fiicele soției sale, Alice Dumitrescu, dintr-o relație anterioară, Mina, născută în preajma sărbătorii Sfântului Mina, celebrată pe 11 noiembrie, și Toma, băiețelul adoptat al cuplului. Fiecare dintre aceștia completează familia lor unită și fericită, care rămâne mereu în centrul vieții artistului.

Recent, artistul a dezvăluit detalii inedite despre relația cu soția lui, care nu a fost lipsită de situații tensionate sau gelozie. Horia Brenciu a declarat că el și Alice au reușit să își rezolve problemele, iar relația lor a devenit și mai puternică.

„Orice secundă, oră sau zi trecute cu o stare de supărare sunt pierdute. Drept pentru care, orice disensiune am avea, nu-mi permit să pierd vremea. Eu sunt cel care lasă garda jos. E una dintre calitățile bărbatului perfect…” (zâmbește)

„Deși gelozia n-a lipsit din relația noastră, am reușit să-i venim de hac de fiecare dată. Și cred că asta ne-a făcut și mai puternici.”, a spus Horia Brenciu pentru viva.ro

Cât despre secretul relației lor, cântărețul a precizat că el și soția lui au parte de momente de bucurie și râd foarte mult împreună, fiind o atmosferă relaxată. Totodată, ei nu neglijează timpul petrecut în doi, motiv pentru care aleg să plece, uneori, în vacanțe de cuplu.

„Mergem și singuri… Avem o vacanță pe an în care mergem precum guguștiucii. (zâmbește) Ne cam ceartă copiii, dar asta-i regula…”

Horia Brenciu a vorbit într-un interviu pentru revista VIVA! despre relația pe care o are cu soția lui, Alice Dumitrescu. Artistul a dezvăluit cum a început, de fapt, povestea lor de dragoste. Inițial, au fost prieteni apropiați, iar ulterior legătura dintre ei a evoluat.

„Alice mi-a fost producător la trei televiziuni diferite, în trei emisiuni diferite, pe parcursul a 8 ani. Au fost, pe rând, ‘Sarabanda’, la TVR, ‘Asul din mânecă’, la Național TV, și filmul serial ‘Om sărac, om bogat’, la PRO TV. Cu tatăl ei, Dan Dumitrescu, regizor de montaj la TVR, am colaborat încă dinainte s-o cunosc pe ea. Când am început relația cu Alice, aveam deja o prietenie extrem de cordială cu socrul meu, aspect deloc de neglijat.”