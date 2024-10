Gwyneth Paltrow a împlinit 52 de ani. Cum a sărbătorit vedeta la Paris

Gwyneth Paltrow a surprins pe toată lumea cu o nouă fotografie de ziua ei. Actrița premiată cu Oscar și-a sărbătorit cea de-a 52-a aniversare la Paris, lăsând mulți dintre fanii săi uimiți de cât de tânără arată la vârsta ei. Miercuri, pe 3 octombrie, Gwyneth a postat pe Instagram o serie de imagini din timpul vizitei sale în capitala Franței, cu ocazia Paris Fashion Week.

Gwyneth Paltrow, imagini inedite de la ziua ei de naștere

Ea a scris în descrierea postării: „cinquante-deux”, care înseamnă 52 în limba franceză. În prima imagine, Gwyneth Paltrow zâmbește în timp ce stă la masă, având în fața sa un tort decorat cu flori roz, cu straturi de cremă și fructe. Vedeta, fondatoarea brandului Goop, purta un top negru și un colier de aur.

Numeroși fani și celebrități i-au arătat admirația față de actrița din Iron Man. Fiica sa, Apple Martin, în vârstă de 20 de ani, a comentat: „Arăți incredibil la 52 de ani. Nimeni nu te poate întrece.” Actrița britanică Mika Simmons a scris: „La mulți ani! (Și, apropo, trebuie să vii la Londra!!)”, în timp ce Jessica Capshaw, vedeta din Grey’s Anatomy, a adăugat: „Te iubesc, sora mea de suflet!”

Caruselul de imagini postat de Gwyneth a inclus momente din timpul șederii sale la prestigiosul Ritz Palace din Paris, un spectacol de modă Yves Saint Laurent și cine la restaurantele Oktobre și Yen Paris, precum și o vizită la o librărie renumită, Librairie 7L.

Într-una dintre fotografii, Gwyneth Paltrow apare alături de soțul ei, Brad Falchuk. Cei doi s-au cunoscut în 2010, pe platourile serialului Glee, pe care Brad l-a produs. Au început să se întâlnească în 2014, după ce căsnicia producătorului cu Suzanne Bukinik s-a încheiat. În aprilie 2015, cuplul și-a oficializat relația la o petrecere aniversară, după luni de speculații.

În 2018, Gwyneth Paltrow și Brad Falchuk și-au anunțat logodna și s-au căsătorit pe 29 septembrie același an, în Hamptons, New York. Anterior, Gwyneth a fost căsătorită cu solistul Coldplay, Chris Martin, cu care are doi copii, Apple și Moses.

Ce relație este acum între actriță și Chris Martin

Gwyneth Paltrow și Chris Martin și-au finalizat divorțul în 2016 și de atunci au o relație de co-parenting amiabilă. De-a lungul anilor, foștii soți au fost văzuți împreună în vacanțe de familie, iar Paltrow are chiar o relație bună cu noua parteneră a lui Martin, Dakota Johnson. Anul trecut, Paltrow a dezvăluit în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri pe Instagram că ea și actrița din 50 Shades of Grey sunt „de fapt foarte bune prietene.”

„Este o persoană adorabilă și minunată”, a spus Paltrow despre Johnson, adăugând că o iubește „foarte mult”.

În ceea ce privește relația cu Chris de după divorț, Gwyneth mărturisește că acum se înțeleg mai bine decât atunci când erau căsătoriți.

‘Avem această idee că, odată ce ne-am despărțit, nu mai putem iubi lucrurile pe care le-am iubit la un moment dat la persoana respectivă. Și asta nu e adevărat. Relația mea cu Chris e mai bună acum decât a fost în timpul căsniciei”, a spus Paltrow într-un interviu din 2020 „Drew Barrymore Show”.

