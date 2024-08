Florin Ristei se alătură noului X Factor în calitate de producător muzical: „Am acceptat o nouă provocare”

Florin Ristei se alătură noului X Factor, talent show-ul fenomen care a lansat cei mai mulţi artişti pe piaţa muzicală din România. Artistul va ocupa poziția de producător muzical al emisiunii de la Antena 1 în cel mai nou sezon, care îi aduce împreună la masa juriului pe Delia, Puya, Marius Moga şi Ştefan Bănică.

Câştigător X Factor 2013, sub mentorarul Deliei, alături de care 7 ani mai târziu a avut ocazia să trăiască experienţa show-ului şi din ipostaza de jurat, Florin Ristei revine în show-ul de la Antena 1. Artistul este încântat de această provocare din cariera lui, pe care a acceptat-o cu brațele deschise.

„Anul ăsta am acceptat o nouă provocare pentru mine la X Factor. După ce am concurat, am câştigat şi am jurizat acest concurs, m-am gândit să nu mă opresc aici, aşa că anul acesta voi fi producătorul muzical al show-ului. Cine ştie, poate la anul mă vedeţi cameraman sau regizor de emisie, ca să le fac chiar pe toate!”, a dezvăluit Florin Ristei.