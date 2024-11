Florin Ristei, mesaj de atenționare, după ce i-a fost furată identitatea. Ce i s-a întâmplat pe stradă: „Am mai văzut cazuri de genul acesta”

Florin Ristei a trecut printr-o experiență stânjenitoare și alarmantă după ce a fost confruntat de o femeie care îl aștepta în fața sediului Antenei 1. Aceasta era convinsă că are o legătură personală cu artistul, susținând că el îi făcuse declarații de dragoste pe o aplicație de dating. Cu toate acestea, Ristei a realizat rapid că cineva îi furase identitatea și folosise numele și imaginea lui pentru a păcăli femeia.

Florin a clarificat situația pe rețelele sociale, povestind cum un individ necunoscut i-a folosit imaginea pentru a câștiga încrederea femeii, creându-i astfel un disconfort profund. Aparenta relație și mesajele false l-au pus pe artist într-o poziție delicată, dar acesta și-a exprimat deschis experiența, pentru a atrage atenția asupra pericolelor furtului de identitate online.

Florin Ristei a menționat că, din păcate, astfel de cazuri de furt de identitate nu sunt rare și că unele persoane chiar au suferit pierderi financiare după ce au avut încredere în oameni care nu erau cine păreau a fi. Artistul și-a îndemnat fanii să fie vigilenți în conversațiile online și să fie foarte atenți atunci când vine vorba de încredere și bani, subliniind importanța protejării datelor și a identității personale.

Florin Ristei se alătură noului X Factor, talent show-ul fenomen care a lansat cei mai mulţi artişti pe piaţa muzicală din România. Artistul va ocupa poziția de producător muzical al emisiunii de la Antena 1 în cel mai nou sezon, care îi aduce împreună la masa juriului pe Delia, Puya, Marius Moga şi Ştefan Bănică.

Câştigător X Factor 2013, sub mentorarul Deliei, alături de care 7 ani mai târziu a avut ocazia să trăiască experienţa show-ului şi din ipostaza de jurat, Florin Ristei revine în show-ul de la Antena 1. Artistul este încântat de această provocare din cariera lui, pe care a acceptat-o cu brațele deschise.

„Anul ăsta am acceptat o nouă provocare pentru mine la X Factor. După ce am concurat, am câştigat şi am jurizat acest concurs, m-am gândit să nu mă opresc aici, aşa că anul acesta voi fi producătorul muzical al show-ului. Cine ştie, poate la anul mă vedeţi cameraman sau regizor de emisie, ca să le fac chiar pe toate!”, a dezvăluit Florin Ristei.