Fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf a transmis un mesaj neașteptat pe rețelele de socializare

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan s-au despărțit după 15 ani de relație și 13 ani de căsătorie. Cei doi au avut un divorț tumultos și mediatizat, iar acum a atras atenția un mesaj transmis pe rețelele de socializare de către fiul lor, Laurențiu Reghecampf Jr., sau Bebeto, așa cum i se spune, în vârstă de 14 ani.

Recent, Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au divorțat în mod oficial. Conform digisport.ro, judecătoria Buftea a admis pe 19 noiembrie cererea de divorț înaintată de antrenorul lui Neftchi Baku și a dispus desfacerea căsătoriei din culpă comună. Reghecampf va achita pentru fiul său, Laurențiu Reghecampf Jr., o pensie în valoare de 1/6 din veniturile nete ale acestuia, mai transmite aceeași sursă.

La scurt timp după, Bebeto, fiul pe care Anamaria Prodan îl are din căsnicia cu Laurențiu Reghecampf, a transmis pe contul lui de Instagram un mesaj neașteptat, care a surprins pe toată lumea. În acel mesaj, el își exprimă susținerea și dragostea față de mama lui.

„Te iubesc MAMA FOREVER. Mama mea e nr 1! Mama mea e ANAMARIA PRODAN iar eu sunt băiatul ei! M-a crescut și învățat să fiu DEMN și să nu cobor în lumea obscură a nenorocirilor! Sunt mândru că sunt fiul unei asemenea mame! Nu contează ce spun „looserii”! Noi sclipim și stăm drepți, trăim frumos iar fugarii care se bucură că nu își ajută copiii, că nu plătesc pensie alimentară, cei ce fac copii în afara căsniciei și apar cu fătuci cu trecut jenant, cei ce și-au distrus și furat familia, cei ce s-au făcut de râs în fața țării și și-au distrus reputația, mor încet dar sigur! WE ARE THE BEST!”, se arată în mesajul transmis de Laurențiu Reghecampf Jr. pe Instagram.